Ларисе Гузеевой 23 мая исполнилось 58 лет. Актриса и одна из самых провокационных телеведущих помогает найти вторую половину героям популярного шоу «Давай поженимся!». Сама Гузеева, которая вот уже 18 лет состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым, не скрывает, что личная жизнь у нее была бурной, а мужчины — яркими и необычными.

Сергей Курехин

Лариса Гузеева приехала после окончания школы из села Нежинка покорять Москву, где познакомилась с Сергеем Курехиным. Музыкант-авангардист, сценарист, композитор, актер, будущий лидер знаменитой группы «Поп-механика» — в общем, парень творческий, интересный. Курехин увез Гузееву в Ленинград, уговорил поступать в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, познакомил с неординарными и талантливыми друзьями, в числе которых были музыканты Виктор Цой и Борис Гребенщиков. Роман продлился четыре года и закончился, по слухам, из-за желания Курехина переделать Гузееву, которую он считал слишком провинциальной, чем вызывал у нее бурю негодования.

Сергей Шакуров

Важным мужчиной в жизни Ларисы Гузеевой оказался Сергей Шакуров. Именно он предложил режиссеру Эльдару Рязанову дать главную роль в фильме «Жестокий романс» начинающей актрисе Ларисе Гузеевой, с которой на тот момент встречался. Сам Шакуров был приглашен на роль Паратова, но отказался от нее ради долгожданной роли в театре. Паратова в итоге сыграл Никита Михалков, а Гузеева после выхода картины в свет стала звездой всероссийского масштаба.

Первый муж Илья

Первым мужем Ларисы Гузеевой стал помощник оператора, с которым она познакомилась на съемках фильма «Соперницы» в 1985 году. Известно о нем мало: звали Илья, сумел покорить своенравную Гузееву и страдал от наркотической зависимости. Актриса семь лет пыталась помочь мужу справиться с пагубной зависимостью, но безрезультатно.

Дмитрий Нагиев

Роман актрисы с телеведущим Дмитрием Нагиевым был недолгим, но бурным. О своих близких отношениях они публично рассказали только в прошлом году. «Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало мэйнстримом. На память о той связи у меня осталась "Соковыжималка". С его легкой руки это прозвище я носила еще очень долго», — разоткровенничалась Гузеева в эфире юмористического шоу.

Каха Толордава

На съемках фильма «Избранник» в Тбилиси Лариса Гузеева встретила своего второго супруга. Грузинский интеллигент, владеющий несколькими европейскими языками, работал на студии «Грузия-фильм» редактором и сыграл в картине небольшую роль. В 32 года актриса родила первенца, сына Георгия, за несколько дней до появления на свет которого Гузеева и Толордава поженились. Продлился брак недолго (он не соответствовал ее требованиям к мужчине-добытчику, а сама актриса не смогла стать покорной домашней женой), но теплые отношения они поддерживают до сих пор. Недавно актриса опубликовала в Instagram фото, на котором в кухне у нее дома прекрасно чувствуют себя в компании друг друга ее экс-супруг и нынешний муж Игорь Бухаров. «Отцы моих детей: Каха и Игорь. Лелька снимает», — подписала она семейный снимок.

Игорь Бухаров

Замуж за своего давнего друга, президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова актриса вышла в 1990 году. Они познакомились в компании общих друзей, когда ей было 18 лет, а ему 17. Гузеева тогда покорила и удивила Бухарова своей дерзостью, а сама она особого внимания на скромного парня не обратила. Спустя более чем 20 лет они встретились и начали много времени проводить вместе. Игорь Олегович очаровал маму Ларисы, подружился с ее сыном Георгием и помог развестись со вторым супругом, с которым тоже сумел наладить отношения. В общем, стал для Гузеевой близким и незаменимым человеком и смог покорить своенравную актрису. Сейчас супруги растят 17-летнюю дочь Лелю и вместе ведут кулинарное телешоу.

Фото: East News, Global Look Press, Instagram