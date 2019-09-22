«Стареющая клоунесса»: Роза Сябитова рассказала, в каком образе ее больше всего любят поклонники

Роза Сябитова знакома зрителям по телепрограмме «Давай поженимся». Далеко не всем нравится эпатажный образ свахи, однако, по мнению Сябитовой, именно амплуа «стареющей клоунессы» больше всего устраивает ее поклонников. «Люблю и не боюсь сниматься в амплуа «Стареющая клоунесса» (определение Ефима Шифрина). Такой меня больше любят зрители и поклонники. Хотя много лет пыталась показать себя другой, как в жизни: успешная бизнесвумен, хорошая мать, профессиональный писатель-психолог. Публика не принимает. Значит, и не надо! Любите и ненавидьте ту Сябитову, которая вам ближе. А какой бы вы хотели видеть меня?».