«Стареющая клоунесса»: Роза Сябитова рассказала, в каком образе ее больше всего любят поклонники

Роза Сябитова знакома зрителям по телепрограмме «Давай поженимся». Далеко не всем нравится эпатажный образ свахи, однако, по мнению Сябитовой, именно амплуа «стареющей клоунессы» больше всего устраивает ее поклонников. «Люблю и не боюсь сниматься в амплуа «Стареющая клоунесса» (определение Ефима Шифрина). Такой меня больше любят зрители и поклонники. Хотя много лет пыталась показать себя другой, как в жизни: успешная бизнесвумен, хорошая мать, профессиональный писатель-психолог. Публика не принимает. Значит, и не надо! Любите и ненавидьте ту Сябитову, которая вам ближе. А какой бы вы хотели видеть меня?».
«Мне серьёзная больше нравится, чем клоунесса», «Я Вас люблю любой, но мне кажется нашим людям просто нужен лишний повод для улыбки!!!», «Вы настоящий клоун», «Бизнесс Вумен, психолог и писатель??? Кто, Вы? Однако……», «Настоящая лучше всего. А роли... Это же не вы…», «Какой Вам комфортно быть, такой и хотели бы видеть. Вы в любом образе харизматичная личность, полная обаяния и задора», «Ну роскошная! Обожаю вас! Леди, роскошная, обворожительная, харизма аж прет», — высказались фолловеры.
А вам нравится Роза Сябитова?
Больше о Розе Сябитовой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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