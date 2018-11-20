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Как две капли: Брежнева, Литвинова и другие звезды с дочерьми, поразительно на них похожими

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Вера Брежнева с дочерью Соней

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Эти известные мамы растят дочерей, которые похожи на них, как две капли воды. Просто посмотрите на фотографии и попробуйте найти несколько отличий.

Вера Брежнева и Соня Киперман

Фотографии Веры Брежневой в Instgaram, на которых она позирует с дочерью Соней, неизменно собирают сотни комментариев о том, что они «прямо как сестры». Еще больший эффект производят совместные выходы в свет этих ярких блондинок.

Рената Литвинова и Ульяна Добровская

Рената Литвинова, как настоящая богиня, не стареет. А дочь актрисы и режиссера Ульяна Добровcкая с каждым годом хорошеет и становится все больше похожа на маму.

Риз Уизерспун и Ава Филипп

Ава Филипп к девятнадцати годам превратилась в копию своей знаменитой мамы. Сама Риз Уизерспун продолжает восхищать поклонников моложавостью и точеной фигурой после рождения троих детей, а на красных дорожках выглядит даже стройнее дочери.

Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин

Дочка Гвинет Пэлтроу от ее экс-супруга, фронтмена группы Coldplay Криса Мартина Эппл с каждым годом становится все больше похожей на свою знаменитую маму. Гвинет недавно снова вышла замуж, помолодела и теперь выглядит как старшая сестра собственной дочери.

Ксения Бородина и Маруся Будагова

Маруся — старшая дочь Ксении Бородиной от первого супруга, бизнесмена Юрия Будагова. Телведущая любит наряжаться с Марией в одинаковые наряды и часто публикует совместные фото с ней в Instagram, на которых они очень похожи.

Слава и Александра Морозова

В прошлом году дочери певицы Славы Александре Морозовой исполнилось восемнадцать лет. Фотографиями с вечеринки артистка поделилась в своем Instagram. Фолловеры с восторгом отметили, что дочь певицы стала настоящей красавицей и очень напоминает Славу, которая впервые стала мамой, когда ей было всего девятнадцать лет.

Джулианна Мур и Лив Фрейндлих

У Джулианны Мур и ее супруга, режиссера Барта Фрейндлиха есть сын Калеб и дочь Лив, которая с каждым годом становится все больше похожей на маму. «У нас очень прочная семейная жизнь, и я этим горжусь», — завила в одном из интервью Мур, которая в последнее время все чаще выходит в свет с подросшей дочерью.

Ума Турман и Майя Хоук

Дочери звезды фильма «Убить Билла» Уме Турман и актера Итана Хоука Майе в этом году исполнилось двадцать лет. Майя решила пойти по стопам своих знаменитых родителей и пару лет назад начала сниматься в кино.

Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова

Дочери популярной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анне, которую поклонники считают ее копией, в январе исполнится 22 года. Стоит отметить, что и сын Анастасии Майкл очень похож на маму. Недавно Заворотнюк опубликовала новое фото сына и трогательно поздравила с 18-летием, а фолловеры отметили, что дети Насти растут очень похожими на нее.

Юлия Бордовский и Мария Кравцова

Российская телеведущая, кандидат в мастера спорта по баскетболу и просто одна из самых красивых известных блондинок Юлия Бордовских — мама девятнадцатилетней дочери Марии, которая очень похожа на свою знаменитую маму.

Мерил Стрип и Мэми Гаммер

Мерил Стрип и ее дочь Мэми Гаммер вместе сыграли в фильме «Ревность», когда Мэми было всего полтора года, а три года назад на экраны вышла картина «Рикки и Вспышка», в которой они снова сыграли маму и дочку.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Супермодели не стареют, и у них рождаются красивые дети. Так что нет ничего удивительного в том, что Кайя Гербер выглядит как сестра собственной мамы и, как и Синди, берет штурмом один Модный дом за другим.

Елена и Стефания Маликовы

Дочь Дмитрия и Елены Маликовой Стефания растет копией мамы и в последнее время все чаще выходит в свет. Недавно Стефания стала старшей сестрой — в семействе Малкиов от суррогатной матери родился мальчик Марк.

Лиза Боне и Зои Кравиц

Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. Зои очень похожа на маму и сумела сделать более успешную карьеру. На днях на экраны вышел фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», в котором она сыграла одну из главных ролей.

Фото: eastnews, starface, instagram. globallookpress, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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