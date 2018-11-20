Как две капли: Брежнева, Литвинова и другие звезды с дочерьми, поразительно на них похожими

У Джулианны Мур и ее супруга, режиссера Барта Фрейндлиха есть сын Калеб и дочь Лив, которая с каждым годом становится все больше похожей на маму. «У нас очень прочная семейная жизнь, и я этим горжусь», — завила в одном из интервью Мур, которая в последнее время все чаще выходит в свет с подросшей дочерью.

Ума Турман и Майя Хоук