«Куклята»: Стефания Маликова показала новое фото с подросшим братом

После рождения сына в конце января этого года Дмитрий и Елена Маликовы не публиковали его снимки. За них это сделала дочь Стеша, вчера вечером выложив в свой микроблог яркое фото с младшим братом.

«Цвет настроения синий», — так девушка решила подписать милый кадр (на нем она и маленький Марк действительно одеты в синее).