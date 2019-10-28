«Папина дочка» Старшова, Андреева из «Моей прекрасной няни» и еще 9 повзрослевших красивых актрис сериалов
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Фото: Instagram
Екатерина Старшова
Фото: Instagram / kinopoisk
Младшая дочка из сериала «Папины дочки», которую все ласково называли Пуговкой, Екатерина Старшова повзрослела и стала настоящей красавицей. Актриса, которой этой осенью исполнится восемнадцать лет, будоражит фолловеров своими фотографиями в бикини, не скрывает чувств к бойфренду и профессионально занимается фигурным катанием.
Елизавета Арзамасова
Фото: kinopoisk / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елизавета Арзамасова сыграла в «Папиных дочках» девочку-ботана с тугими косичками, в очках и с очень серьезным выражением лица. Несколько лет назад актриса удивила поклонников сериала разительными переменами во внешности. Лиза повзрослела, расцвела, начала краситься и эффектно одеваться. Теперь Арзамасова часто появляется на светских мероприятиях и выкладывает в Instagram свои фото в бикини и нарядах с декольте. В этом году зрители смогут увидеть два новых сериала с участием Лизы — «Любовницы» и «Проба». Кроме того, Лиза играет в театре и успешно гастролирует с собственным спектаклем «ЧП».
Майли Сайрус
Фото: Global Look Press / FilmStills.net / Birdie Thompson
Майли Сайрус начинала с главной роли школьницы в сериале «Ханна Монтана», а когда выросла и устала гулять по красным дорожкам, поправляя локоны и подолы кутюрных платьев, стала одной из самых скандальных звезд последнего десятилетия. Шокирущие мам ее поклонников выступления, откровенные фотосессии, смелые наряды, странные прически, однополая любовь — в общем, веселится Сайрус всеми доступными способами и выглядит как человек, которому абсолютно все равно, что о нем подумают.
Эмили Осмент
Фото: Kinopoisk / Getty
А вот коллега Майли по проекту «Ханна Монтана» не стала экспериментировать со стилем и шокировать общественность. Из скромного подростка она превратилась в красивую и скромную девушку, сечйас она снимается в кино и записывает песни.
Ирина Андреева
Фото: Kinopoisk / Instagram
Младшая дочь Максима Викторовича Шаталина Ксюша из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой. Актриса Ирина Андреева — уже не та девочка с косичками. Сейчас «Ксюше» 25 лет, она получила образование в Лондоне и живет в Европе, много путешествует. Она не исключает возможности возвращения на родину и рассматривает карьеру телеведущей как один из вариантов профессионального развития.
Мэйси Уильямс
Фото: Global Look Press / face to face / HBO
Мэйси Уильямс, которой в апреле исполнилось 22 года, прославилась благодаря роли Арии Старк в ставшем уже легендарном сериале «Игра престолов». В популярном шоу Мэйси начала в 2010-м, когда ей было всего 12 лет! За это время она повзрослела, похорошела и стала настоящим профессионалом.
Ульяна Иващенко
Фото: Kinopoisk / Instagram
Ульяна Иващенко сыграла роль Евгении Максимовны Ковалевой или просто Женьки в разных сезонах телесериала «Сваты» в детстве. В октябре Ульне исполнилось 17 лет, и в ней уже трудно узнать ту маленькую Женьку.
Анна Кошмал
Фото: kino-teatr.ru / instagram
Анна Кошмал получила известность благодаря роли Жени Ковалевой в пятом и шестом сезонах популярного телесериала «Сваты», за которую была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф». Посмотрите, в какую красивую голубоглазую блондинку она превратилась!
Дарья Бондаренко
Фото: Kinopoisk / Instagram
Дарья Бондаренко прославилась ролью в сериале «Кто в доме хозяин?», превратилась в красивую девушку и сейчас снимается довольно мало.
Эмма Уотсон
Фото: Eastnews / Global Look Press / Panoramic
Экранная Гермиона Эмма Уотсон весной отметила 28-летие. Из забавной растрепанной девочки Эмма превратилась в молодую и уверенную в себе женщину, считающую себя феминисткой, успешную кинодиву и просто красотку. Уотсон окончила Брауновский университет, получив степень бакалавра в области английской литературы, стала послом доброй воли ООН, запустив кампанию по борьбе с гендерным неравенством, выступает за экологичное производство одежды, а также регулярно снимается для глянцевых изданий и блистает на красных дорожках. В прошлом году на экраны вышла новая версия фильма «Красавица и чудовище», в котором Эмма сыграла главную роль.
Алина Булынко
Фото: Starface / Instagram
Алина Булынко снималась в многосерийных нескольких фильма «Елки», сериалах «И все-таки я люблю», «Синие ночи» и «Сердцеедки». Алина взрослела на глазах у публики и с годами превратилась в эффектную красавицу.
Фото: Instagram
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