«Папина дочка» Старшова, Андреева из «Моей прекрасной няни» и еще 9 повзрослевших красивых актрис сериалов

Елизавета Арзамасова сыграла в «Папиных дочках» девочку-ботана с тугими косичками, в очках и с очень серьезным выражением лица. Несколько лет назад актриса удивила поклонников сериала разительными переменами во внешности. Лиза повзрослела, расцвела, начала краситься и эффектно одеваться. Теперь Арзамасова часто появляется на светских мероприятиях и выкладывает в Instagram свои фото в бикини и нарядах с декольте. В этом году зрители смогут увидеть два новых сериала с участием Лизы — «Любовницы» и «Проба». Кроме того, Лиза играет в театре и успешно гастролирует с собственным спектаклем «ЧП».

Майли Сайрус