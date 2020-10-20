У 70-летней звезды фильма «Большой Лебовски» Джеффа Бриджеса диагностировали рак

70-летний Джефф Бриджес рассказал поклонникам, что у него диагностировали рак. Звезда фильмов «Большой Лебовски», «Призрачный патруль», «Дело храбрых» и других отметил, что у него прекрасные врачи, дающие большой процент на выздоровление.

«Как сказал бы Чувак (герой Бриджеса в "Большом Лебовски", — прим. ред.), обнаружилось новое де*мо. Мне поставили диагноз лимфома. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления.

Я глубоко благодарен за любовь и поддержку моей семье и друзьям. Спасибо за ваши молитвы и добрые пожелания.

С любовью, Джефф», — написал актер в Insagram.