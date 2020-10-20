У 70-летней звезды фильма «Большой Лебовски» Джеффа Бриджеса диагностировали рак
Фото: www.instagram.com/thejeffbridges/
70-летний Джефф Бриджес рассказал поклонникам, что у него диагностировали рак. Звезда фильмов «Большой Лебовски», «Призрачный патруль», «Дело храбрых» и других отметил, что у него прекрасные врачи, дающие большой процент на выздоровление.
«Как сказал бы Чувак (герой Бриджеса в "Большом Лебовски", — прим. ред.), обнаружилось новое де*мо. Мне поставили диагноз лимфома. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления.
Я глубоко благодарен за любовь и поддержку моей семье и друзьям. Спасибо за ваши молитвы и добрые пожелания.
С любовью, Джефф», — написал актер в Insagram.
Фото: East News
«Чувак, это тяжело, думаю о тебе», «Здоровья и сил», «Поправляйся скорее, друг, я прошла через это 18 лет назад», «У меня 6 лет ремиссии, и ты, Чувак, победишь», «В эти дни молюсь за вас, вашу жену и дочерей», «Скорейшего выздоровления», — поддержали актера подписчики.
Джефф Бриджес снялся в 92 фильмах, 7 спродюсировал. В 2010 году актер получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Сумасшедшее сердце».
Фото: Instagram Джеффа Бриджеса, кадры фильмов, East News
Видео: фильм «Призрачный патруль»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!