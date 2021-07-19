Как выглядят и чем живут герои мелодрамы «Жестокие игры» через 22 года после выхода фильма

К моменту съемок в «Жестоких играх» Риз Уизерспун успела сыграть в 17 фильмах. Актерскую карьеру она начала рано. В 1999-м одновременно вышли на экран сразу три фильма с ее участием «Выскочка», «Лучшие планы», «Жестокие игры». За последний она получила гонорар в 250 тысяч долларов и закрепила свою известность.

В том же году Риз вышла замуж за партнера по съемкам Райана Филиппа. У них родились двое детей — Ава и Дикон. В 2006-м супруг сопровождал актрису на церемонии вручения «Оскар», где она получила заветную статуэтку как лучшая актриса года («Переступить черту»). Но через два года Уизерспун и Филипп развелись.

Риз много снимается, и практически все фильмы с ее участием становятся успешными («Блондинка в законе», «Американский психопат», «Ярмарка тщеславия», «Воды слонам!» и многие-многие другие).

Несколько лет Риз снималась в кассовом сериале «Большая маленькая ложь» с Николь Кидман.