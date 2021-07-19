Как выглядят и чем живут герои мелодрамы «Жестокие игры» через 22 года после выхода фильма
Фильм рассказывал о богатых друзьях, которым прискучило их жизнь. Катрин (Сара Мишель Геллар) уже не чувствует радости от интриг, а Себастиану (Райан Филипп) прискучили легкие победы. И тогда они придумали себе новое развлечение и нашли доступную жертву — Аннет (Риз Уизерспун). Но все их плану рушатся, когда в дело вступают чувства...
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Фото: Kinopoisk.ru
Фильм стал невероятно популярным у миллионов зрителей, особенно молодежи, и принес режиссеру неплохой доход. При бюджете чуть больше 10 млн долларов в мировом прокате «Жестокие игры» собрали более 75 млн.
Картина стала судьбоносной для исполнителей главных ролей — сделала их мега-популярными, некоторых сдружила на всю жизнь, а Риз и Райана даже поженила.
Как же сейчас живут и как выглядят герои «Жестоких игр»?
Риз Уизерспун
Фото: Kinopoisk.ru
К моменту съемок в «Жестоких играх» Риз Уизерспун успела сыграть в 17 фильмах. Актерскую карьеру она начала рано. В 1999-м одновременно вышли на экран сразу три фильма с ее участием «Выскочка», «Лучшие планы», «Жестокие игры». За последний она получила гонорар в 250 тысяч долларов и закрепила свою известность.
В том же году Риз вышла замуж за партнера по съемкам Райана Филиппа. У них родились двое детей — Ава и Дикон. В 2006-м супруг сопровождал актрису на церемонии вручения «Оскар», где она получила заветную статуэтку как лучшая актриса года («Переступить черту»). Но через два года Уизерспун и Филипп развелись.
Риз много снимается, и практически все фильмы с ее участием становятся успешными («Блондинка в законе», «Американский психопат», «Ярмарка тщеславия», «Воды слонам!» и многие-многие другие).
Несколько лет Риз снималась в кассовом сериале «Большая маленькая ложь» с Николь Кидман.
В марте 2011 года актриса вышла замуж за агента Джима Тота, а через год у них родился сын Теннеси.
Риз активно занимается общественной деятельностью. В 2006 году она с коллегами Линдси Лохан, Халли Берри и Кэмерон Диаз стали инициаторами закона, запрещающим папарацци фотографировать без разрешения. Документ подписал губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
Также Уизерспун помогает обездоленным детям в США и Канаде.
Райан Филипп
Фото: Kinopoisk.ru
К моменту, когда Райан присоединился к съемочной группе «Жестоких игр» его фильмография была чуть богаче, чем у Риз. Но в основном он снимался в сериалах. Несколько фильмов с его участием стали откровенно провальными, но за некоторые он получил гонорар в несколько сотен тысяч долларов («Грустный мальчик», «Студия 54»).
«Жесткие игры» стали очередным удачным трамплином в его карьере. Он также снялся в таких кассовых картинах, обласканных критиками, как «Влаги наших отцов», «Столкновение», «Хаос», «Клуб безбашенных», «Линкольн для адвоката».
Еще до официального развода с Уизерспун Филипп закрутил роман с моделью Алексис Кнапп. Она родила Райану дочь Кэй. Их отношения закончились в 2010-м. Через год у него начался роман со студенткой, продолжавшийся пять лет. После расставания актер не мог смириться с потерей любимой и не отставал от нее. В итоге девушка написала на него заявление в полицию, обвинив в преследованиях. В 2017-м еще одна экс-подруга пошла в суд против звезды «Жестоких игр», заявив об избиении.
Райан — обладатель черного пояса по тхэквондо. Он много занимается спортом (фигура выглядит соответствующе), путешествует и, конечно, снимается. На ближайшее время запланированы премьеры пяти фильмов с его участием.
Сара Мишель Геллар
Фото: Kinopoisk.ru
Сара Мишель начала актерскую карьеру в 4 года. Сначала она появлялась в печатной рекламе, затем — в видеороликах, а вскоре дошла очередь и до большого кино.
За два года до премьеры «Жестоких игр» на экраны вышел триллер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (снималась с будущим мужем Фредди Принцем-младшим и Райаном Филиппом). Тогда же зрители увидели вторую часть франшизы «Крик».
«Жестокие игры» сделали Геллар суперпопулярной и пополнили ее банковский счет на полмиллиона долларов.
В 2002-м Сара Мишель вышла замуж за Фредди Принца-младшего. Супруги растят двоих детей — Шарлотту и Рокки. Несмотря на то, что Геллар и ее супруг — известные актеры, они живут, не привлекая к себе лишнего внимания. Блоги актеров в Instagram полны трогательных признаний в чувствах друг к другу.
Сара Мишель Геллар снялась почти в 60 фильмах. Кроме «Жестоких игр», популярными стали: «Ангел», «Проклятие», «Двойник» и, конечно, «Баффи — истребительница вампиров».
Сара Мишель посвящает всю себя семье, но иногда находит время и на собственные увлечения — катанию на коньках и водных лыжах.
Сэльма Блэр
Фото: Kinopoisk.ru
Сэльма Блэр известна киноманам по сериалам «Зена — королева воинов» и «Друзья» (появлялась в эпизодах). После появления в «Жестоких играх» актриса снималась много.
Самыми удачными фильмами с ее участием стали: «Блондинка в законе» (играла с Риз Уизерспун), «Милашка», «Хеллбой: Герой из пекла», «Хеллбой 2: Золотая армия», «Кэт и Ким», «Управление гневом».
В 2018 году она призналась, что ей поставили диагноз «рассеянный склероз». Сэльма добавила, что почувствовала первые симптомы болезни за 15 лет до этого. Блэр подобрали поддерживающую терапию, но передвигается она с тростью.
Несмотря на тяжелую болезнь актриса много работает и находит время на увлечения, в том числе верховую езду. Ее страница в социальной сети полна снимков с сыном Артуром, которого она родила от дизайнера Джейсона Блика.
Джошуа Джексон
Фото: Kinopoisk.ru
Джошуа Джексон начал карьеру позже коллег по «Жестоким играм». Первую большую известность ему принесли фильмы «Крик-20187 и молодежный сериал «Бухта Доусона», в котором он снимался с Кэти Холмс, а после и встречался с ней.
Также успешными в его творческой биографии стали фильмы: фильмы «Битва в Сиэтле», «Призрачный танцор», «Американо», «Проект Ларами», «Крик 2», «Ронни и Джули», «Бобби», «Тени на солнце».
В марте 2018-го Джексон дебютировал на Бродвее. С Риз Уизерспун актера связывают приятельские отношения о съемки в сериале «И повсюду тлеют пожары».
В конце 2019 года Джошуа женился на британской актрисе и модели Джоди Тернер-Смит (звезда скандального сериала «Анна Болейн»). До брака с ней у актера был 10-летний роман с Дайаной Крюгер. С супругой Джексон растит годовалую дочь.
Фото: East News
В ближайшей перспективе состоится премьера сразу двух фильмов с участием актера.
Шон Патрик Томас
Фото: Kinopoisk.ru
Незадолго до съемок в «Жестоких играх» Шон окончил престижную актерскую программу Нью-Йоркского университета в Школе искусств Тиш. Съемки в фильме стали его первой удачей подобного масштаба.
Затем он появился в мелодраме «За мной последний танец», где его партнершей стала Джулия Стайлз. Фильм собрал в прокате 90 млн долларов.
Фильмография актера обширная, но основное место, за редким исключением, в ней занимают сериалы («Обмани меня», Кости» и другие).
В ноябре 2005 года должна была состояться свадьба Шона Патрика Томаса с актрисой Аоникой Лоран. Но праздник пришлось перенести из-за урагана «Катрина». Под венец влюбленные пошли годом позже. Супруги растят сына и дочь.
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, Getty Images, кадры фильма «Жестокие игры»
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