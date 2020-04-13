Настойчивые ухаживания, яркая свадьба и счастливая семейная жизнь: история любви Навки и Пескова

«Мы познакомились у друга на дне рождения. Ему меня представили Татьяной Навкой, олимпийской чемпионкой. Как он говорит, он знал только Навку, которая рекламирует краску для волос. С одной стороны, было приятно, что он обратил на меня внимание, но он мне совершенно не нравился внешне. Вообще... На тот момент я так думала, глупая девочка. Но это была однозначно не любовь с первого взгляда. Он просто покорил меня своим вниманием, долго добивался встречи со мной... Я очень долго сторонилась, но потом вдруг что-то щелкнуло. Он очень деликатно, талантливо и настолько по-джентльменски, с поцелуем рук все это делал, и никогда не переходил грань. Он очень аккуратно и нежно взращивал во мне любовь... И в какой-то момент я поняла: "Что же я столько времени этого не замечала". В итоге влюбилась — от него было не убежать», — рассказала Татьяна в шоу «Секрет на миллион».