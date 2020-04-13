Настойчивые ухаживания, яркая свадьба и счастливая семейная жизнь: история любви Навки и Пескова
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Фото: Eastnews
Татьяна Навка и Дмитрий Песков встретились, когда она уже развелась со своим тренером и первым мужем Александром Жулиным, а он был женат на второй супруге Екатерине Солоцинской. В 2010 году они оказались на дне рождения у общего друга, после чего начали общаться.
Фото: Global Look Press / Anton Belitsky
«Мы познакомились у друга на дне рождения. Ему меня представили Татьяной Навкой, олимпийской чемпионкой. Как он говорит, он знал только Навку, которая рекламирует краску для волос. С одной стороны, было приятно, что он обратил на меня внимание, но он мне совершенно не нравился внешне. Вообще... На тот момент я так думала, глупая девочка. Но это была однозначно не любовь с первого взгляда. Он просто покорил меня своим вниманием, долго добивался встречи со мной... Я очень долго сторонилась, но потом вдруг что-то щелкнуло. Он очень деликатно, талантливо и настолько по-джентльменски, с поцелуем рук все это делал, и никогда не переходил грань. Он очень аккуратно и нежно взращивал во мне любовь... И в какой-то момент я поняла: "Что же я столько времени этого не замечала". В итоге влюбилась — от него было не убежать», — рассказала Татьяна в шоу «Секрет на миллион».
Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya
Предложение руки и сердца Дмитрий Песков сделал Татьяне Навке в компании друзей, встав на одно колено и заявив, что он решился на серьезный шаг. Конечно, она согласилась, ведь к тому моменту у них уже подрастала общая дочь Надежда, появившаяся на свет в августе 2014-го.
Фото: Instagram
Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились летом 2015 года и устроили зажигательное торжество по случаю в одном из самых известных и дорогих отелей Сочи. Фотографии, на которых жених и невеста от души танцуют и демонстрируют нежные и страстные чувства друг к другу вскоре появились в Сети.
Фото: Instagram
«Уже 4 года нити судеб вьют прекрасную совместную историю нашей #peskofamily семьи! Спасибо», — написала фигуристка под совместной с мужем фотографией (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.) в августе прошлого года.
Фото: Eastnews
Татьяна Навка считает, что ее брак с Дмитрием Песковым в том числе помогает сохранять их опыт от предыдущих отношений. Напомним, что у фигуристки есть 19-летняя дочь Александра от экс-супруга. А у Дмитрия Пескова есть четверо детей — 29-летний сын Николай от первой жены, 22-летняя дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени от Екатерины Солоцинской.
Фото: Instagram
На своей странице в Instagram Татьяна Навка часто публикует фото и видео с дочерью от Дмитрия Пескова Надеждой, которые отмечает красноречивым хэштегом #надеждапескова.
Фото: Instagram
Татьяна уверяет, что нашла общий язык со всеми детьми супруга и теперь старается сделать так, чтобы их семья была счастливой и дружной. В частности, фигуристка устраивает общие банные дни и всегда рада, когда ее дети и наследники мужа собираются вместе.
Фото: Instagram
Этим летом Татьяна Навка и Дмитрий Песков должны отметить первый юбилей со дня свадьбы — похоже, и спустя и пять лет они счастливы вместе. А Татьяна не так давно призналась, что мечтает родить супругу сына.
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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