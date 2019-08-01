Татьяна Навка в годовщину свадьбы поблагодарила мужа за прекрасную совместную жизнь

Подписчики Татьяны, среди которых много известных личностей, поздравили супругов с годовщиной.

«Дорогая , поздравляю вас. Вы очень красивая и любящая пара. Будьте счастливы», - написала Анна Семенович.

«Поздравляю», - лаконично отметился Филипп Киркоров.

«Поздравляю, дорогие сердцу люди! Будьте счастливы!», - пожелала Анита Цой.

Напомним, брак стал для Татьяны Навки вторым, а для Дмитрия Пескова - третьим. У спортсменки есть 19-летняя дочь Александра от фигуриста Александра Жулина, а у Пескова всего трое сыновей и две дочери, включая маленькую Надю.