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Татьяна Навка в годовщину свадьбы поблагодарила мужа за прекрасную совместную жизнь

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка

Фото: Instagram
Супруги отмечают льняную свадьбу.

Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поженились 1 августа 2015 года. За год до этого у них родилась дочь Надежда.

Татьяна в Instagram поздравила мужа со знаменательной датой и поблагодарила за семью. «Уже 4 года нити судеб вьют прекрасную совместную историю нашей #peskofamily семьи! Спасибо», - написала фигуристка под совместной с мужем фотографией (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Подписчики Татьяны, среди которых много известных личностей, поздравили супругов с годовщиной.

«Дорогая , поздравляю вас. Вы очень красивая и любящая пара. Будьте счастливы», - написала Анна Семенович.

«Поздравляю», - лаконично отметился Филипп Киркоров.

«Поздравляю, дорогие сердцу люди! Будьте счастливы!», - пожелала Анита Цой.

Напомним, брак стал для Татьяны Навки вторым, а для Дмитрия Пескова - третьим. У спортсменки есть 19-летняя дочь Александра от фигуриста Александра Жулина, а у Пескова всего трое сыновей и две дочери, включая маленькую Надю.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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