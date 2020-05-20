От дерзкого знакомства и бурного романа до семейной идиллии: история любви Подольской и Преснякова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица уверяет, что влюбилась с первого взгляда, а Пресняков не скрывает, что не сразу разглядел в Подольской будущую супругу. «Я был негодяем, как я думал. <...> Первая фраза, которую я сказал Тусе, когда ее увидел: "Ну что, крошка, поплаваем в бассейне?". Уверен был, что мне дадут по лицу. Но получилось обратное. Сначала это был юмор, потом я уже начал приглядываться: вроде ничего. Глазки красивые, фигурка хорошая, руки какие красивые. А еще поет прикольно как», — рассказал он в недавнем интервью mir24.tv.
Фото: Globallookpress / Olga Loskutova
В итоге закрутился бурный роман, Наталья и Владимир стали жить вместе, а потом выяснилось, что певец был официально женат на модельере Лене Ланской, о чем Подольская не знала. «Мне друзья рассказывали, что они с Леной были в стадии расставания. О том, что он женат, я узнала от Игоря Николаева. Я обалдела, если честно. И мы тогда расстались на полгода. Я его бросила, я и вернула обратно. Это было Рождество. Увидела его обалденный новогодний номер с Леонидом Агутиным. Он был там какой-то красивый, возле телевизора слюни потекли, вот я и решила позвонить», — призналась Наталья. Так они снова оказались вместе...
Влюбленные вдвоем появлялись на светских мероприятиях, вместе выступали и регулярно становились героями СМИ, в которых все чаще стали упоминать о том, что они все еще не женаты... Пресняков не придавал значения штампу в паспорте, в вот Подольская, мечтавшая о детях и счастливой семье, относилась к браку иначе. «Я впервые в жизни захотела пост держать, исповедоваться и причаститься. Это был 2010 год. Я пришла к батюшке, очень много плакала. И батюшка меня тогда ошеломил. Он сказал: "А я не могу тебя причастить. Ты сознательно живешь в грехе". Я поставила вопрос ребром. И женила его на себе», — откровенно рассказала певица. Наталья и Владимир поженились в 2010 году, церемония венчания проходила в столичном храме Святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке.
Фото: Eastnews
«Спасибо БОЖЕНЬКЕ за это ЧУДО, что называется ЛЮБОВЬЮ», — недавно поздравил Пресняков супругу с очередной годовщиной венчания. Он вообще очень изменился после знакомства с Натальей: стал более мягким, спокойным, домашним и романтичным, превратившись из бунтаря в любящего и нежного мужа. Изменилось и творчество артиста, который все чаще стал посвящать песни жене, которые с ней же и исполняет.
Фото: Globallookpress / Pravda Komsomolskaya
Омрачало этот счастливый брак только отсутствие наследников. Супруги мечтали о детях, но певице не удавалось забеременеть. Она ходила по врачам, переживала и в конце концов получила неожиданный совет от гинеколога. Врач посоветовал ей не дорогостоящие процедуры, а книгу «Как быть, когда все не так, как хочется» Александра Свияша. Наталья начала читать, успокоилась, отпустила ситуацию и решила, что всему свое время, а вскоре узнала, что ждет ребенка.
Фото: Instagram
Теперь долгожданного сына Артемия, появившегося в июне 2015 года, Наталья называет наградой за терпение. Подольская и Пресняков регулярно публикуют фото и видео с наследником в соцсетях и стараются посвящать ему все свободное время.
Фото: Instagram
Судя по всему, и спустя пятнадцать лет отношений Наталья Подольская и Владимир Пресняков испытывают друг к другу нежные чувства, которые с годами стали только сильнее. «Начинается 29 марта. Важный для меня день. День твоего рождения. Захлестнула ностальгия. Ведь почти 15 лет… Могу сказать только одно!!! Люблю бесконечно и безнадежно. Ты мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя... Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужный и спасибо тебе за нашего сына и за всю нашу жизнь», — так Наталья недавно поздравила супруга с днем рождения.
Фото: Eastnews
Владимир Пресняков и сам регулярно публично признается жене в любви. Так, недавно он снова опубликовал совместные фото с ней, которые подписал так: «Чувство, как на первом свидании! Очень люблю Тебя, СОЛНЫШКО!!!».
Фото: Instagram
Впрочем, Подольская не скрывает, что как и в любых нормальных отношениях, у них с супругом случаются конфликты, но отмечает, что в целом у них в семье царит идиллия. В эфире шоу «Секрет на миллион» певица призналась, что разница в возрасте с Пресняковым и его прошлый опыт отношений пошли на пользу их браку: «Не знаю, где я сделала столько хорошего, что мне бог подарил такого мужа, такого мужчину. Я очень счастливая женщина. Наверное, надо сказать спасибо бывшим женам за то, что он сейчас со мной такой замечательный, потому что была пройдена некая школа. Видимо, приобретенный опыт дает о себе знать».
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, eastnews, globallookpress
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