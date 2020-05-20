От дерзкого знакомства и бурного романа до семейной идиллии: история любви Подольской и Преснякова

В итоге закрутился бурный роман, Наталья и Владимир стали жить вместе, а потом выяснилось, что певец был официально женат на модельере Лене Ланской, о чем Подольская не знала. «Мне друзья рассказывали, что они с Леной были в стадии расставания. О том, что он женат, я узнала от Игоря Николаева. Я обалдела, если честно. И мы тогда расстались на полгода. Я его бросила, я и вернула обратно. Это было Рождество. Увидела его обалденный новогодний номер с Леонидом Агутиным. Он был там какой-то красивый, возле телевизора слюни потекли, вот я и решила позвонить», — призналась Наталья. Так они снова оказались вместе...

Влюбленные вдвоем появлялись на светских мероприятиях, вместе выступали и регулярно становились героями СМИ, в которых все чаще стали упоминать о том, что они все еще не женаты... Пресняков не придавал значения штампу в паспорте, в вот Подольская, мечтавшая о детях и счастливой семье, относилась к браку иначе. «Я впервые в жизни захотела пост держать, исповедоваться и причаститься. Это был 2010 год. Я пришла к батюшке, очень много плакала. И батюшка меня тогда ошеломил. Он сказал: "А я не могу тебя причастить. Ты сознательно живешь в грехе". Я поставила вопрос ребром. И женила его на себе», — откровенно рассказала певица. Наталья и Владимир поженились в 2010 году, церемония венчания проходила в столичном храме Святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке.