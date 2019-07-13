«Спасибо Боженьке за это чудо»: 51-летний Владимир Пресняков показал фото с красавицей женой и подросшим сыном в честь годовщины венчания

Девять лет назад, 12 июля, в московском храме Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке венчались Наталья Подольская и Владимир Пресняков. С тех пор каждый год пара отмечает это событие.
«Спасибо БОЖЕНЬКЕ за это ЧУДО, что называется ЛЮБОВЬЮ», — написал глава семьи.
«Очень красивые и счастливые», «Всегда смотрю на вашу пару и верится, что ЛЮБОВЬ есть», «Туся как дочка здесь», «Как девочка!!!», «Как папа с дочкой и внуком», «Наташа украшает Владимира и Владимир украшает Наташу. Вот как выглядит настоящая светлая Любовь», «Мне одной кажется, что Вы внешне очень похожи?», — обсуждают подписчики.
«Как я рада, что Вова нашел свое счастье, свою семью!! Вроде бы чужой человек, а очень-очень рада за него. Он просто расцвел. Моя самая любимая звездная семья», «Пусть боженька пошлет вам еще доченьку», — делятся эмоциями они.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились 5 июня 2010 года. Спустя 5 лет брака судьба преподнесла паре подарок — 5 июня 2015 года у них родился сын Артем. Малыша вскоре крестили, церемония прошла в том же храме, где венчались его родители.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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