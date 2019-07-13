«Спасибо Боженьке за это чудо»: 51-летний Владимир Пресняков показал фото с красавицей женой и подросшим сыном в честь годовщины венчания

Девять лет назад, 12 июля, в московском храме Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке венчались Наталья Подольская и Владимир Пресняков. С тех пор каждый год пара отмечает это событие.

«Спасибо БОЖЕНЬКЕ за это ЧУДО, что называется ЛЮБОВЬЮ», — написал глава семьи.