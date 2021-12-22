«Ирония судьбы, или С легким паром»: как сложились судьбы актеров из любимой комедии
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Фото: Кадр фильма
Passion.ru перед тем, как вы в десятый раз пересмотрите любимый фильм, рассказывает, как сложились судьбы исполнителей главных «Иронии судьбы, или С легким паром».
Андрей Мягков
Женя Лукашин
Фото: Кадр фильма
Андрей Мягков снялся в 58 фильмах. Большая часть из них - классика отечественного кино. Но при первом упоминании его имени в сознании зрителей промелькивают герои, которых он сыграл в фильмах Эльдара Рязанова («Ирония судьбы, или С легким паром», «Гараж», ««Служебный роман», «Жестокий романс»).
В одном из интервью народный артист РСФСР в шутку обмолвился, что хотел бы играть мужественных персонажей, но ему доставались зачастую роли нерешительных мужчин.
Кажется, что сыграть Женю Лукашина подшофе или забавного и нерешительного Анатолия Ефремовича Новосельцева мог только он и никто больше в целом мире.
Андрей Мягков о карьере артиста всерьез не задумывался, но в самодеятельности участвовал. Он окончил Ленинградский технологический институт, и однажды на любительском заводском спектакле его приметил один из педагогов Школы-студии МХАТ и уговорил его поступить к ним. Так Мягков стал актером, а после получения диплома отправился служить в «Современник».
В ведущих театрах страны народный артист исполнил главные роли в десятках постановок. Кроме фильмов Рязанова, Андрей Мягков снялся в «Братьях Карамазовых», «Днях Турбиных», «Примите телеграмму в долг» и многих других.
Фото: Gennadii Sergeev/ Global Look press
Последний раз актер появился в кино в 2008 году («Туман рассеивается»). В последние годы жизни Андрей Мягков вел затворнический образ жизни, с прессой не общался. Актер и режиссер увлекался живописью, его кисти принадлежат портреты Олега Ефремова, Галины Волчек, Михаил Гарбачева.
С 1963 года актер был женат на Анастасии Вознесенской («Гараж», «Вокзал для двоих», «Авария — дочь мента»). Детей у супругов не было. На вопросы о том, почему, актеры отвечали, что в молодости полностью отдавали себя работе, больше ни на что времени не было.
Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет 18 февраля 2021 года.
Барбара Брыльска
Надя Шевелева
Фото: Кадр фильма
Барбара Брыльска дебютировала в в кино в 15 лет, в фильме «Галоши счастья» она исполнила эпизодическую роль. И после она стала заниматься в театральной студии. В 1967 году Барбара окончила Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения.
В 1970-х актриса снималась исключительно в фильмах польских режиссеров. В 1969-м она появилась в фильме Юрия Озерова «Освобождение: Прорыв». Самой известной ролью актрисы стала роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы, или С легким паром».
Правда, режиссер не доверил ей озвучивать свою героиню из-за акцента, Надя говорит голосом Валентины Талызиной, а поет за нее Алла Пугачева.
Барбара Брыльска сыграла всего в нескольких фильмах российских режиссеров, но на театральной сцене она дебютировала именно в Москве в начале XXI столетия.
Фото: Viktor Chernov/ Global Look press
Барбара несколько раз была замужем. Первым мужем стал математик Ян Боровец. Но он совершенно не интересовался искусством и работой жены, поэтому актриса добилась развода. ВО второй раз она вышла замуж за актера Ежи Зельника, но и с ним не получилось создать крепкую семью. Самой большой любовью Брыльска называла партнера по съемкам в фильме «Белые волки» Слободана Дмитриевича, но замуж он ее не позвал.
В браке с третьим мужем, врачом Людвигом Космалем родились дети — Барбара и Анджей. Дочь Брыльски также стала актрисой, но ее жизнь оборвалась в 1993 году, Барбара погибла в ДТП в возрасте 20 лет. Эта потеря сильно подкосила Барбару. Брыльска бабушка двоих внуков Якуба и Шимона.
В последние годы актриса нечасто общается с прессой.
Юрий Яковлев
Ипполит Георгиевич
Фото: Кадр фильма
Народный артист СССР Юрий Яковлев был мэтром отечественного кино и театра. В основном он играл характерные драматические роли. Ипполит в его исполнении стал настоящей жемчужиной комедии Рязанова, а фразы персонажа давно разобрали на афоризмы.
Юрий Яковлев был обладателем самых престижных наград в стране, но самой дорогой была любовь зрителей нескольких поколений.
А ведь актером Яковлев мог бы и не стать вовсе. ОН окончил вечернюю школу, после того, как в 1943-м вернулся в Москву из эвакуации. Парень увлекался дипломатией и иностранными языками, но подрабатывал механиком в гараже. Юрий решил поступать в МГИМО и готовился к экзаменам. Но внезапно в 1948-м подал документы во ВГИК.
Но приемная комиссия не оценила внешность абитуриента и «завернула» его, указав на дверь. В Щукинском театральном училище в долговязом Яковлеве потенциал разглядели.
В кино Яковлев дебютировал в 1953-м. Всего актер снялся в 115 фильмах: «Идиот», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Анна Каренина», «Старики-разбойники», «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавал» и других.
Юрий Яковлев был и мастером озвучивания — его известным глубоким голосом говорили киногерои, а после он начал озвучивать и мультфильмы.
Последней ролью Юрия Яковлева в кино стал постаревший Ипполит в «Ирония судьбы. Продолжение» 2007 года.
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Юрий Яковлев прожил долгую и творчески плодотворную жизнь. В последний раз он появился на публике в ноябре 2013 года, народный артист стал гостем благотворительного концерта.
Всенародно любимый артист был женат несколько раз. Его первый брак с врачом Кирой Мачульской длился 9 лет. Их дочь Алена и внучка Мария Козакова стали актрисами. Второй женой Яковлева была дочь Аркадия Райкина Екатерина. У супругов родился сын Алексей, одно время он тоже играл в театре, но теперь занимается бизнесом.
От третьей супруги Ирины Сергеевой у Яковлева есть сын, актер Антон Яковлев.
Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет 30 ноября 2013 года после долгой болезни.
Ольга Науменко
Галя
Фото: Кадр фильма
Ольга Науменко с детства знала, кем хочет стать, она росла артистичной девочкой. Ольга была шестой дочерью у родителей, после нее родился и долгожданный мальчик. В школьные годы девочка занималась в Театре юных москвичей, и учителя советовали ей всерьез подумать об актерской карьере. В студии с ней учились Наталья Гундарева и Сергей Никоненко.
В Щукинское училище Ольга поступила только со второго раза. После получения диплома ее сразу взяли в Московский драматический театр им. Гоголя, где она служила много лет.
Творческая жизнь Ольги Науменко сложилась удачно — она много снималась и играла в театре. Но в личной она пережила немало потрясений. Актрисе приписывали множество романов, она не подтверждала и не опровергала их. Замуж актриса вышла за коллегу Александра Скворцова. У них родилась дочь Саша. Супруги нарадоваться не могли долгожданному родительству.
Когда девочке был всего год, у нее обнаружили опухоль почки. Несмотря на все усилия врачей, ребенок умер. Науменко и
Скворцов с трудом пережили эту трагедию. Актриса признавалась, что даже прервала беременность, так боялась вновь стать матерью. Но, когда Ольге Науменко было уже за 40, она все же родила. Девочку назвали Светой.
Фото: Kinopoisk.ru
В 2009-м после борьбы с раком умер муж актрисы. Дочь Ольги Науменко вышла замуж и переехала в Париж, но после развода вновь вернулась в Россию.
Актриса и сейчас снимается в кино, также она вела популярные программы на ТВ.
Фото: кадры фильма, Gennadii Sergeev, Viktor Chernov, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Natalya Loginova/ Global Look press, Kinopoisk.ru