«Ирония судьбы, или С легким паром»: как сложились судьбы актеров из любимой комедии

Андрей Мягков снялся в 58 фильмах. Большая часть из них - классика отечественного кино. Но при первом упоминании его имени в сознании зрителей промелькивают герои, которых он сыграл в фильмах Эльдара Рязанова («Ирония судьбы, или С легким паром», «Гараж», ««Служебный роман», «Жестокий романс»).

В одном из интервью народный артист РСФСР в шутку обмолвился, что хотел бы играть мужественных персонажей, но ему доставались зачастую роли нерешительных мужчин.