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Актриса Алена Яковлева рассказала об ужасах пережитого изнасилования

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Яковлева — дочь легендарного актера Юрия Яковлева

Фото: Instagram
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Народная артистка России стала гостьей передачи «Секрет на миллион».

В студии Леры Кудрявцевой народная артистка России Алена Яковлева вспомнила один из самых страшных моментов в жизни. Когда она была молодой, пережила групповое изнасилование. Она решила съездить в гости к тете, и для этого поймала попутку. В машине были двое мужчин. Они довезли ее до места, а после предложили довезти обратно. Алена согласилась.

На обратном пути машина свернула к маршруту и приехала в дом, где был еще один человек. У одного из насильников, как вспоминает актриса, было страшное лицо. Ей предложили выпить – сами насильники были трезвыми. Алена поняла, что, если запаникует, будет звать на помощь или заплачет, ее не пожалеют, изобьют и выкинут в канаву. Тогда она, как могла, спокойно спросила: «Кто первый?». Яковлева не стала в студии вдаваться в подробности. Отметила лишь одно: свое дело насильники сделали.

Об этом страшном случае она не рассказала ни родителям (ее отец – народный артист СССР Юрий Яковлев, - прим. ред.), ни милиции. Номер машины пострадавшая не запомнила. Алена Яковлева лишь отметила, что эта страшная история ее многому научила. «Ангел-хранитель и Господь Бог меня спасли», — сказала актриса.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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