Актриса Алена Яковлева рассказала об ужасах пережитого изнасилования

В студии Леры Кудрявцевой народная артистка России Алена Яковлева вспомнила один из самых страшных моментов в жизни. Когда она была молодой, пережила групповое изнасилование. Она решила съездить в гости к тете, и для этого поймала попутку. В машине были двое мужчин. Они довезли ее до места, а после предложили довезти обратно. Алена согласилась.

На обратном пути машина свернула к маршруту и приехала в дом, где был еще один человек. У одного из насильников, как вспоминает актриса, было страшное лицо. Ей предложили выпить – сами насильники были трезвыми. Алена поняла, что, если запаникует, будет звать на помощь или заплачет, ее не пожалеют, изобьют и выкинут в канаву. Тогда она, как могла, спокойно спросила: «Кто первый?». Яковлева не стала в студии вдаваться в подробности. Отметила лишь одно: свое дело насильники сделали.