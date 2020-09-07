Гага, Клум, Агилера и другие звезды с «грустным» бюстом: фото

Лолита Милявская является известной защитницей прав женщины на неидеальное тело. Певица немного шокировала всех, появившись на сцене фестиваля «Жара» в полупрозрачном комбинезоне телесного цвета, который подчеркнул каждый изгиб ее — давайте будем честны — далеко не модельной фигуры. Лолиту высмеивали и критиковали, а сама она назвала себя последней толстой артисткой и счастливой женщиной, у которой все в порядке с фигурой, самооценкой, сексом и личной жизнью.