Гага, Клум, Агилера и другие звезды с «грустным» бюстом: фото
Фото: Globallookpress / face to face
Леди Гага не считает, что ее «грустную» грудь надо корректировать или прятать. Певица носит платья с глубокими декольте, прозрачные футболки, микротопы и очень откровенные бикини. Она с легкостью обнажается для фотосессий и видеосъемок, пропагандирует бодипозитив и считает, что женщины должны любить себя такими, какие они есть.
Фото: Globallookpress / Javier Rojas
Известная модель и телеведущая Хайди Клум не стесняется своей неидеальной груди, которую часто демонстрирует в нарядах с глубокими декольте.
Фото: DPA
Кристина Агилера не скрывает, что долгое время боролась с лишним весом после рождения сына, а потом успокоилась и заявила, что женщина не обязана быть похожей на субтильного подростка. Обладательница шести премий «Грэмми» и одна из ста величайших исполнительниц всех времен по версии Rolling Stone запросто демонстрирует неидельный бюст и другие особенности своей фигуры.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лолита Милявская является известной защитницей прав женщины на неидеальное тело. Певица немного шокировала всех, появившись на сцене фестиваля «Жара» в полупрозрачном комбинезоне телесного цвета, который подчеркнул каждый изгиб ее — давайте будем честны — далеко не модельной фигуры. Лолиту высмеивали и критиковали, а сама она назвала себя последней толстой артисткой и счастливой женщиной, у которой все в порядке с фигурой, самооценкой, сексом и личной жизнью.
Фото: Getty
Звезда «Игры престолов» Натали Дормер девушка без комплексов, так что свою неидеальную грудь она смело продемонстрировала на красной дорожке под абсолютно прозрачным платьем. Бюст актрисы уже сравнили и с блинчиками, и c ушами спаниеля.
Фото: Instagram Адель
Обладательница престижной премии «Грэмми» Адель экстремально похудела после развода с мужем. Некоторые поклонники знаменитой певицы даже перестали узнавать ее после этого эффектного изменения. В целом звезда стала выглядеть лучше, вот только ее бюст заметно сдулся...
Фото: Eastnews
Ирина Шейк является одной из самых успешных моделей современности и обладательницей шикарной фигуры. Но и она не идеальна... Когда Ирина худеет, упругим бюстом она похвастаться не может.
Фото: Globallookpress / face to face
Звезда реалити и одна из самых популярных блогерш мира Ким Кардашьян и вовсе не скрывает, что приподнимает бюст с помощью... самого обычного скотча. Потом она надевает шикарные откровенные наряды и демонстрирует грудь на красных ковровых дорожках.
Фото: instagram
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