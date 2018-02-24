Обвисшая грудь в прозрачном платье, треники с «копытами» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Наталья Бардо попыталась придать уютно-спортивному образу остроты. Выглядело это в итоге так, как будто Наталья подошла к какому-то дядьке, игриво отобрала у него кепку, тут же надела, еще и ремень с него кожаный сняла.

Эллисон Дженни