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Обвисшая грудь в прозрачном платье, треники с «копытами» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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Эллисон Дженни
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На прошедшей неделе некоторые известные девушки перестарались с модными экспериментами, но больше всего провалов получилось у тех, кто выбрал прозрачные платья. Может, где-то была распродажа нарядов для лихих куртизанок?

Натали Дормер

Звезда «Игры престолов» Натали Дормер девушка без комплексов, так что свою неидеальную грудь смело демонстрировала на красной дорожке под абсолютно прозрачным платьем. Бюст актрисы уже сравнили и с блинчиками, и c ушами спаниеля.

Кейт Мара

Кейт Мара хотела выглядеть необычно, и ей это удалось. На вечеринку кинопремии она пришла в каком-то розовом мешочке. Cзади еще и бантик был c лентами до пола...

Анна Антимоний

Ультрамодно у Анны Антимоний выглядеть, к сожалению, не получилось. Неудачно сидящий спортивный костюм, перевязанный кожаным поясом, и ботильоны-копыта — не самый удачный ансамбль.

Наталья Бардо

Наталья Бардо попыталась придать уютно-спортивному образу остроты. Выглядело это в итоге так, как будто Наталья подошла к какому-то дядьке, игриво отобрала у него кепку, тут же надела, еще и ремень с него кожаный сняла.

Эллисон Дженни

На красную дорожку премии BAFTA Эллисон Дженни приземлилась прямо из космоса. Скафандр на себе актриса, наверное, рвала и превращала в элегантное платье прямо в полете.

Сирша Ронан

А вот Сирша Ронан была похожа не на космонавта, а на траурного голубя или черную ворону в своем перьевом наряде с блестящими вставками и прозрачной юбкой.

Адж Одуду

Адж Одуду решила, что черное боди и кусок прозрачной ткани вполне себе вечерний наряд, если пришить несколько блесток. Ох если бы все в этой жизни было так просто.

Матильда Пеццотта

Больнее всего на прошедшей неделе было смотреть на актрису Матильду Пеццотта. Как красивая девушка может так себя изуродовать кошмарным нарядом?!

Михаэла Коэл

Михаэла Коэл на Берлинском кинофестивале перемудрила с образом — вышла на дорожку в какой-то мятой полусорочке, черных закрытых босоножках и с золотой клеткой в руке. Не умеете необычно одеваться — одевайтесь проще.

Лена Майер-Ландрут

Мы понимаем, что Лене Майер-Ландрут очень хочется показать миру свою красоту. И показать действительно есть что. Но мятый кусок ткани, в который она завернулась, выглядел так себе.

Биргит Минихмайр

И... первое место среди модных провалов на прошедшей неделе достается Биргит Минихмайр. Растрепанная, с щедро подведенными черным глазами и ярко-красной помадой, в прозрачном платье с леопардовым принтом, 40-летняя актриса выглядела далеко не на все сто и гораздо старше своих лет.

Фото: архивы пресс-служб, getty, globallookpress, eastnews

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