Мадонна, Пугачева и другие звезды, которые стараются выглядеть моложе своих лет

Мадонна, 60 лет
Мадонна и после сорока, и после пятидесяти лет, и незадолго до 60-летнего юбилея продолжала зажигать на сцене, показывая очень откровенные шоу, и в провокационных клипах, и на красных дорожках, на которые запросто может выйти в очень смелых нарядах, и в личной жизни — молодых бойфрендов она меняет регулярно. Одни осуждают певицу и заявляют, что давно пора остепениться, а другие восхищаются и считают примером для подражания.
Алла Пугачева, 69 лет
Алла Пугачева тоже не у всех вызывает однозначную реакцию. Певица к шестидесяти годам обрела вторую молодость, расцвела, вернулась на сцену и снова стала появляться на светских мероприятиях, демонстрируя постройневшую фигуру в провокационных нарядах. По словам самой Аллы Борисовны, спасибо за ее возвращение поклонники могут сказать ее супругу Максиму Галкину и детям Лизе и Гарри.
Ивана Трамп, 69 лет.
Экс-супруга нынешнего президента США Дональда Трмапа Ивана в свои 69 лет не собирается на покой. Бабушка девяти внуков, она продолжает носить мини-платья с глубокими декольте, ярко краситься, участвовать в различных шоу и вести активный светских образ жизни.
Донателла Версаче, 63 года
Донателла Версаче также не намерена отказываться от дерзких нарядов и светских тусовок. Дизайнер является большой поклонницей пластических операций, диет и любит демонстрировать фигуру в бикини.
Лариса Долина, 62 года
Лариса Долина тоже является поклоннице мини, а недавно рассказала о том, что сделала себе новую татуировку. Действительно, почему бы и нет?
Лайма Вайкуле, 64 года
Одна из самых стильных певиц Лайма Вайкуле и на седьмом десятке поддерживает себя в форме и может похвастаться стройной фигурой и экстравагантными нарядами. Также Лайма продолжает выступать и активно ведет Instagram, в котором у нее более трехсот тысяч подписчиков.
Шер, 72 года
Неугомонная Шер уже не раз объявляла о завершении карьеры, но потом все равно возвращалась на сцену. В одном из недавних интервью певица призналась, что сама удивлена тем, что по-прежнему отлично смотрится в своих откровенных сценических костюмах, которым уже не один десяток лет, и может давать несколько часовые концерты.
Голди Хоун, 72 года
Глубокие декольте, фривольные наряды, мини-шорты, озорная улыбка, эффектные выходы в свет и нежные объятия с любимым мужчиной Куртом Расселом на красных дорожках... Годы идут, а Голди Хоун, разменявшая восьмой десяток, своим привычкам не изменяет.
Тина Тернер, 78 лет
Тина Тернер и незадолго до восьмидесятилетия демонстрирует стройные ноги в дерзких мини. А пять лет назад певица, у которой кипит не только творческая деятельность, но и личная жизнь, вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха.
Дженис Дикинсон, 63 года
Одна из самых успешных моделей 80-х Дженис Дикинсон не намерена уходить на пенсию и продолжает отчаянно бороться с возрастом, делая все новые пластические операции и выбирая все более откровенные наряды.
Любовь Успенская, 64 года
Любовь Успенская публикует в Instagram провокационные снимки, любит прозрачные наряды, подчеркивающие фигуру, и платья покороче. К примеру, недавно певица продемонстрировала ноги в мини на премии Fashion People Awards.
Текст: Роман Страстный
Фото: getty, eastnews, instagram, globallookpress
Видео: youtube / madonna