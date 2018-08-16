Мадонна, Пугачева и другие звезды, которые стараются выглядеть моложе своих лет

Мадонна и после сорока, и после пятидесяти лет, и незадолго до 60-летнего юбилея продолжала зажигать на сцене, показывая очень откровенные шоу, и в провокационных клипах, и на красных дорожках, на которые запросто может выйти в очень смелых нарядах, и в личной жизни — молодых бойфрендов она меняет регулярно. Одни осуждают певицу и заявляют, что давно пора остепениться, а другие восхищаются и считают примером для подражания.

Алла Пугачева, 69 лет