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Мадонна, Пугачева и другие звезды, которые стараются выглядеть моложе своих лет

Серый слайд, который
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😑
Серый слайд, который
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😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мадонна

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Эти неугомонные знаменитости и на седьмом десятке продолжают носить мини и прозрачные вещи, вести активный образ жизни, выступать на сцене и регулярно появляться на светских тусовках. В общем, годы идут, а жизнь продолжает бить ключом.

Мадонна, 60 лет

Мадонна и после сорока, и после пятидесяти лет, и незадолго до 60-летнего юбилея продолжала зажигать на сцене, показывая очень откровенные шоу, и в провокационных клипах, и на красных дорожках, на которые запросто может выйти в очень смелых нарядах, и в личной жизни — молодых бойфрендов она меняет регулярно. Одни осуждают певицу и заявляют, что давно пора остепениться, а другие восхищаются и считают примером для подражания.

Алла Пугачева, 69 лет

Алла Пугачева тоже не у всех вызывает однозначную реакцию. Певица к шестидесяти годам обрела вторую молодость, расцвела, вернулась на сцену и снова стала появляться на светских мероприятиях, демонстрируя постройневшую фигуру в провокационных нарядах. По словам самой Аллы Борисовны, спасибо за ее возвращение поклонники могут сказать ее супругу Максиму Галкину и детям Лизе и Гарри.

Ивана Трамп, 69 лет.

Экс-супруга нынешнего президента США Дональда Трмапа Ивана в свои 69 лет не собирается на покой. Бабушка девяти внуков, она продолжает носить мини-платья с глубокими декольте, ярко краситься, участвовать в различных шоу и вести активный светских образ жизни.

Донателла Версаче, 63 года

Донателла Версаче также не намерена отказываться от дерзких нарядов и светских тусовок. Дизайнер является большой поклонницей пластических операций, диет и любит демонстрировать фигуру в бикини.

Лариса Долина, 62 года

Лариса Долина тоже является поклоннице мини, а недавно рассказала о том, что сделала себе новую татуировку. Действительно, почему бы и нет?

Лайма Вайкуле, 64 года

Одна из самых стильных певиц Лайма Вайкуле и на седьмом десятке поддерживает себя в форме и может похвастаться стройной фигурой и экстравагантными нарядами. Также Лайма продолжает выступать и активно ведет Instagram, в котором у нее более трехсот тысяч подписчиков.

Шер, 72 года

Неугомонная Шер уже не раз объявляла о завершении карьеры, но потом все равно возвращалась на сцену. В одном из недавних интервью певица призналась, что сама удивлена тем, что по-прежнему отлично смотрится в своих откровенных сценических костюмах, которым уже не один десяток лет, и может давать несколько часовые концерты.

Голди Хоун, 72 года

Глубокие декольте, фривольные наряды, мини-шорты, озорная улыбка, эффектные выходы в свет и нежные объятия с любимым мужчиной Куртом Расселом на красных дорожках... Годы идут, а Голди Хоун, разменявшая восьмой десяток, своим привычкам не изменяет.

Тина Тернер, 78 лет

Тина Тернер и незадолго до восьмидесятилетия демонстрирует стройные ноги в дерзких мини. А пять лет назад певица, у которой кипит не только творческая деятельность, но и личная жизнь, вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха.

Дженис Дикинсон, 63 года

Одна из самых успешных моделей 80-х Дженис Дикинсон не намерена уходить на пенсию и продолжает отчаянно бороться с возрастом, делая все новые пластические операции и выбирая все более откровенные наряды.

Любовь Успенская, 64 года

Любовь Успенская публикует в Instagram провокационные снимки, любит прозрачные наряды, подчеркивающие фигуру, и платья покороче. К примеру, недавно певица продемонстрировала ноги в мини на премии Fashion People Awards.

Текст: Роман Страстный

Фото: getty, eastnews, instagram, globallookpress

Видео: youtube / madonna

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