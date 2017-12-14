Новое тату и мини-юбка: 62-летняя Лариса Долина восхитила гостей Российской Национальной Музыкальной Премии
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Лариса Долина удивила всех на торжественном мероприятии.
Вчера, 13 декабря, в Москве прошла церемония вручения Российской Национальной Музыкальной Премии. Гвоздем вечера стала 62-летняя певица Лариса Долина, которая примерила весьма экстравагантный образ: короткая юбка и высокие сапоги подчеркивали стройность ее ног. Появление артистки стало приятной неожиданностью для коллег.
«Неожиданно и очень приятно было прогуляться по красной дорожке Российской Национальной Музыкальной Премии в Кремле с великолепной певицей и остроумнейшей, обаятельной и привлекательной женщиной Ларисой Долиной», — поделился снимком Игорь Николаев.
За кулисами Долина охотно общалась с прессой. В оной из бесед она сообщила, что сделала новую татуировку в честь своей обожаемой кошки по имени Маруся. И это — не первая татуировка звезды!
Фото: instagram