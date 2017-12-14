Лариса Долина удивила всех на торжественном мероприятии.

Вчера, 13 декабря, в Москве прошла церемония вручения Российской Национальной Музыкальной Премии. Гвоздем вечера стала 62-летняя певица Лариса Долина, которая примерила весьма экстравагантный образ: короткая юбка и высокие сапоги подчеркивали стройность ее ног. Появление артистки стало приятной неожиданностью для коллег.

«Неожиданно и очень приятно было прогуляться по красной дорожке Российской Национальной Музыкальной Премии в Кремле с великолепной певицей и остроумнейшей, обаятельной и привлекательной женщиной Ларисой Долиной», — поделился снимком Игорь Николаев.