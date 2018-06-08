«Голые» платья, глубокие декольте и экстремальные мини: звезды удивили очень смелыми нарядами на церемонии Fashion People Awards

Уже в девятый раз звезды с удовольствием собираются на грандиозном светском мероприятии Fashion People Awards, где можно и себя показать в лучшем виде, и на других посмотреть.
Миссия премии Fashion People Awards — обратить внимание на талантливых людей, следующих в авангарде моды, будь то тренд на одежду, музыку или стиль жизни. И в этот вечер самые стильные номинанты пытались перещеголять друг друга, позируя фотографам на красной дорожке.
Например, певица Ольга Бузова примерила «голое» платье, обойдясь без белья. Альбина Джанабаева решилась на обтягивающие кожаные штаны. Нестареющая Любовь Успенская — к слову, ставшая «Иконой стиля года» — примерила дерзкое мини-платье с очень глубоким декольте
Помимо Успенской, награды в разных, порой самых неожиданных номинациях получили следующие артисты:
- Ани Лорак, «DIVA» («Концертное шоу года»)
- Анна Седокова, «Не твоя вина» («Лучшее видео»)
- Emin «Прости, моя любовь» («Альбом года»)
- Антон Беляев «Лететь» (OST «Лед») («Саундтрек года»)
- Feduk («Открытие года»)
- «Комбинация» («Возвращение года»)
- Татьяна Навка, «Руслан и Людмила» («Ледовое шоу года»)
- Ольга Бузова («Стиль года»)
- Диана Арбенина («Fashion-рок»)
- Филипп Киркоров, «Цвет настроения синий» («Fashion-песня»)
- Наталья Рудова («Fashion актриса года»)
- Вячеслав Зайцев («Fashion дизайнер года»)
- Михаил Шуфутинский («Fashion шансон man»)
Фото: пресс-служба