«Голые» платья, глубокие декольте и экстремальные мини: звезды удивили очень смелыми нарядами на церемонии Fashion People Awards

Уже в девятый раз звезды с удовольствием собираются на грандиозном светском мероприятии Fashion People Awards, где можно и себя показать в лучшем виде, и на других посмотреть.

Миссия премии Fashion People Awards — обратить внимание на талантливых людей, следующих в авангарде моды, будь то тренд на одежду, музыку или стиль жизни. И в этот вечер самые стильные номинанты пытались перещеголять друг друга, позируя фотографам на красной дорожке.