И сами не промах: Эрнст, Высоцкая, Навка и другие супруги-красавицы известных успешных мужчин
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Софья Эрнст
Фото: Instagram
Звезда нашумевшего сериала «Содержанки» Софья Эрнст недавно дала откровенное интервью о карьере и отношениях с супругом, генеральным директором Первого канала Константином Львовичем Эрнстом, от которого она сейчас ждет третьего ребенка. «Теперь, будучи взрослым человеком, я могу с ясностью сказать: мечты даны для того, чтобы понять, куда тебе идти. В нашей культуре об успешных людях принято говорить «повезло». Или «удачно вышла замуж». Или «ее любит камера». Но поскольку мне в жизни посчастливилось общаться с большим количеством успешных людей, я понимаю, что за всем этим стоит огромная работа. И путь к мечте проходит через сопротивление близких, злопыхательство, на которые ты тратишь здоровье и силы. Мечты имеют свойство сбываться, но иногда они проверяют тебя на прочность и сбываются все в один момент. Но чем они серьезнее, тем больше нужно топлива для реализации. До конца доходят те, кто не жалеет себя. Что, впрочем, не исключает "повезло" и "удачно вышла замуж"», — заявила актриса в интервью Tatler.
Юлия Высоцкая
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Высоцкая — талантливая актриса, харизматичная телеведущая, прирожденный кулинар и просто красивая женщина. У нее много поклонников, а вот критики не унимаются и отмечают, что Юлия была бы мало кому интересна, не будь она женой знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Что по этому поводу думает сама Высоцкая? «Я всегда хотела быть актрисой одного режиссера. Я всегда хотела быть тем, чем была Джульетта Мазина для Феллини, чем были бергмановские женщины для Бергмана, хотела быть музой, да, ни больше ни меньше», — сообщила она журналу Psychologies. «Влюбленность — это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда товарищ, когда вы вместе. <...> Мне кажется, мы с ним вообще похожи. Так, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. Нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже», — поделилась актриса с изданием Hello!.
Татьяна Навка
Фото: Getty
Известная фигуристка Татьяна Навка давно уже всем все доказала, выиграв Олимпийские игры. Теперь она является звездой собственного ледового шоу и амбассадором знаменитого ювелирного бренда, ведет популярный Instagram, дружит со звездами шоу-бизнеса и регулярно посещает светские мероприятия. Злопыхатели тем временем утверждают, что сейчас Татьяна не была бы так популярна и успешна, если бы не вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Паулина Андреева
Фото: Starface
Сомневаются скептики и в заслуженности успеха Паулины Андреевой. Для одних она талантливая и яркая актриса театра и кино, умница и красавица, стильная и целеустремленная девушка. А для других — супруга известного режиссера со связями Федора Бондарчука и его протеже.
Елена Перминова
Фото: Instagram
Модель-красавица Елена Перминова, сумевшая сохранить идеальную фигуру после рождения троих детей, посещает светские мероприятия и модные показы, снимается для глянца, ведет популярный блог, снимается в клипах и много путешествует в компании супруга, миллиардера Александра Лебедева.
Наталья Чистякова-Ионова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Чистякова-Ионова — популярная актриса и певица, частая гостья светских мероприятий и супруга бизнесмена Александра Чистякова, который, как считают некоторые, и помог ей построить карьеру звезды шоу-бизнеса.
Ханна
Фото: Instagram
Супруга генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла (Пашу) Курьянова длинноногая блондинка Ханна на заре карьеры мужа была примерной домохозяйкой, а потом решила тоже стать успешной и востребованной в российском шоу-бизнесе и запела. Сейчас Павел помогает любимой женщине покорить хит-парады, эфиры и сердца поклонников.
Альбина Джанабаева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых эффектных девушек российского шоу-бизнеса Альбина Джанабаева когда-то пела на бэк-вокале Валерия Меладзе, потом стала участницей группы его брата Константина «ВИА Гра», а затем решила начать сольную карьеру. Оглушительного успеха ее творчество без братьев Меладзе не имело, а теперь она все чаще выходит на сцену с Валерием, за которого вышла замуж.
Фото: Instagram, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, starface, globallookpress, getty
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