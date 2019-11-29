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Звезда «Содержанок» Софья Эрнст — о своей карьере актрисы: «Тяжелая работа не отменяет удачного замужества»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Софья Эрнст

Фото: Starface

Актриса призналась, что на пути к славе приходится несладко.

Молодая жена Константина Эрнста — Софья — сыграла в восьми фильмах. Одной из самых ярких ее работ стала роль Дарьи в сериале Константина Богомолова «Содержанки».

Софья Эрнст и Дарья Мороз

В Instagram Софья Эрнст поделилась с подписчиками своими мыслями о том, как строится карьера успешных актрис.

«Теперь, будучи взрослым человеком, я могу с ясностью сказать: мечты даны для того, чтобы понять, куда тебе идти. В нашей культуре об успешных людях принято говорить «повезло». Или «удачно вышла замуж». Или «ее любит камера». Но поскольку мне в жизни посчастливилось общаться с большим количеством успешных людей, я понимаю, что за всем этим стоит огромная работа, — говорит актриса. — И путь к мечте проходит через сопротивление близких, злопыхательство, на которые ты тратишь здоровье и силы. Мечты имеют свойство сбываться, но иногда они проверяют тебя на прочность и сбываются все в один момент. Но чем они серьезнее, тем больше нужно топлива для реализации. До конца доходят те, кто не жалеет себя. Что, впрочем, не исключает "повезло" и "удачно вышла замуж"».

Рассуждения она сопроводила красивой фотографией, сделанной для журнала Tatler.

«К сожалению, в вашем случае вам просто "повезло удачно выйти замуж"... Не играйте больше, пожалуйста. Не играйте, даже если Вас будут умолять режиссеры, дабы заслужить благосклонность супруга. Оставайтесь просто моделью, это у вас хорошо получается. Вы колоритно и органично смотритесь в фотокадре, на Вас приятно смотреть. Но, как актриса, вы, к несчастью, абсолютно бездарны...», — последовал первый и самый едкий комментарий.

На защиту актрисы встал Константин Богомолов: «Соня! Жду новых наших работ!», — написал режиссер.

«Красотка», «Правильные слова», «Прекрасное размышление, согласна», — поддержали Софью.

Кстати, на днях стало известно, что Константин и Софья Эрнст скоро станут родителями в третий раз. У супругов уже растут две маленькие дочери: 3-летняя Эрика и 2-летняя Кира.

Фото: Instagram, Starface

Видео: Instagram

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