Звезда «Содержанок» Софья Эрнст — о своей карьере актрисы: «Тяжелая работа не отменяет удачного замужества»

«К сожалению, в вашем случае вам просто "повезло удачно выйти замуж"... Не играйте больше, пожалуйста. Не играйте, даже если Вас будут умолять режиссеры, дабы заслужить благосклонность супруга. Оставайтесь просто моделью, это у вас хорошо получается. Вы колоритно и органично смотритесь в фотокадре, на Вас приятно смотреть. Но, как актриса, вы, к несчастью, абсолютно бездарны...», — последовал первый и самый едкий комментарий.

На защиту актрисы встал Константин Богомолов: «Соня! Жду новых наших работ!», — написал режиссер.

«Красотка», «Правильные слова», «Прекрасное размышление, согласна», — поддержали Софью.

Кстати, на днях стало известно, что Константин и Софья Эрнст скоро станут родителями в третий раз. У супругов уже растут две маленькие дочери: 3-летняя Эрика и 2-летняя Кира.