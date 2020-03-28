Ивлеева, Брежнева и другие звезды с ярким и необычным цветом волос: фото

Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева прославилась и стала любимицей миллионов поклонников в образе платиновой блондинки. В последнее время популярная блогер и ведущая предпочитает красить волосы в розовый и сиреневый цвета. А вот Вера Брежнева только однажды решилась на дерзкий бьюти-эксперимент.