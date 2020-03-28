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Ивлеева, Брежнева и другие звезды с ярким и необычным цветом волос: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Настя Ивлеева

Фото: Instagram

Далеко не все девушки решаются на смелые бьюти-эксперименты. Мы же выбрали знаменитостей, которые не побоялись покрасить волосы в яркие и необычные цвета. Некоторые из них и вовсе постоянно меняют дерзкие оттенки.

Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева прославилась и стала любимицей миллионов поклонников в образе платиновой блондинки. В последнее время популярная блогер и ведущая предпочитает красить волосы в розовый и сиреневый цвета. А вот Вера Брежнева только однажды решилась на дерзкий бьюти-эксперимент.

Фото: Starface

Наталья Ветлицкая, недавно решившая вернуться на отечественную сцену, решила добавить в образ перчинку и покрасила волосы в нежно-розовый цвет.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Хелен Миррен – поистине королева: 73-летняя кинозвезда с легкостью затмила юных актрис на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ее образ получился поистине роскошный: волосы цвета розового золота, платье нежного оттенка, выразительные smoky eyes.

Фото: Global Look Press / Frederick Injimbert

Пинк даже псевдоним выбрала в соответствии с цветом волос, в который часто красится вот уже много лет — розовым.

Фото: DPA

Звездный стилист и телеведущая Лина Дембикова регулярно красит волосы в сиреневый цвет, который выделяет ее среди других известных девушек.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Бритни Спирс иногда решает похулиганить и покрасить несколько прядей волос в яркие цвета.

Фото: Eastnews

Рианна несколько лет назад удивила поклонников новым необычным образом, покрасившись в ярко-красный цвет.

Фото: Global Look Press

Кэти Перри регулярно экспериментирует со стилем и появляется на публике с самыми неожиданными цветами волос.

Фото: Global Look Press / Britta Pedersen

Настасья Самбурская не могла отрезать свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала «Универ», в котором она играла одну из главных ролей. Как только съемки закончились, актриса начала смело экспериментировать со стрижками и цветом волос.

Фото: Instagram

Одна из самых успешных и популярных певиц современности, обладательница престижной музыкальной премии «Грэмми» Билли Айлиш помимо прочего известна своим необычным стилем, частью которого являются яркие волосы.

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Больше знаменитостей, которые красят волосы в яркие и необычные цвета — в нашей фотогалерее.

Фото: Globallookpress, Instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, dpa, eastnews

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