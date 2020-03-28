Ивлеева, Брежнева и другие звезды с ярким и необычным цветом волос: фото
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Фото: Instagram
Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева прославилась и стала любимицей миллионов поклонников в образе платиновой блондинки. В последнее время популярная блогер и ведущая предпочитает красить волосы в розовый и сиреневый цвета. А вот Вера Брежнева только однажды решилась на дерзкий бьюти-эксперимент.
Фото: Starface
Наталья Ветлицкая, недавно решившая вернуться на отечественную сцену, решила добавить в образ перчинку и покрасила волосы в нежно-розовый цвет.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Хелен Миррен – поистине королева: 73-летняя кинозвезда с легкостью затмила юных актрис на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ее образ получился поистине роскошный: волосы цвета розового золота, платье нежного оттенка, выразительные smoky eyes.
Фото: Global Look Press / Frederick Injimbert
Пинк даже псевдоним выбрала в соответствии с цветом волос, в который часто красится вот уже много лет — розовым.
Фото: DPA
Звездный стилист и телеведущая Лина Дембикова регулярно красит волосы в сиреневый цвет, который выделяет ее среди других известных девушек.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Бритни Спирс иногда решает похулиганить и покрасить несколько прядей волос в яркие цвета.
Фото: Eastnews
Рианна несколько лет назад удивила поклонников новым необычным образом, покрасившись в ярко-красный цвет.
Фото: Global Look Press
Кэти Перри регулярно экспериментирует со стилем и появляется на публике с самыми неожиданными цветами волос.
Фото: Global Look Press / Britta Pedersen
Настасья Самбурская не могла отрезать свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала «Универ», в котором она играла одну из главных ролей. Как только съемки закончились, актриса начала смело экспериментировать со стрижками и цветом волос.
Фото: Instagram
Одна из самых успешных и популярных певиц современности, обладательница престижной музыкальной премии «Грэмми» Билли Айлиш помимо прочего известна своим необычным стилем, частью которого являются яркие волосы.
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Больше знаменитостей, которые красят волосы в яркие и необычные цвета — в нашей фотогалерее.
Фото: Globallookpress, Instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, dpa, eastnews
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