Долина, Успенская и другие звезды, с возрастом изменившиеся до неузнаваемости
Лариса Долина
Лариса Долина начала карьеру в 1971 году, когда ей было всего 16 лет. Она выступала в различных ансамблях Одессы. После того, как в 1978-м она стала лауреатом на конкурсе исполнения советской песни, ее карьера карьера стремительно пошла в гору.
Фото: Кадр видео, Evguenii Matveev, Victor Klyushkin/ Global Look press, www.instagram.com/larisa.dolina.official
Лариса Долина снималась в кино (Клементина, «Мы из джаза»), озвучивала киногероев и пела за них («Чародеи»), много гастролировала, записывала пластинки, преподавала.
За годы, что народная артистка живет на публике, ее внешность кардинально изменилась, и дело не только в естественных процессах. Лариса Долина всю жизнь борется с лишним весом. Она то резко худела, то опять набирала килограммы. И к тому же артистка не избегает современных достижений косметологии. В общем, глядя на ее фото в молодости и сейчас, трудно поверить, что это один и тот же человек.
Сергей Зверев
Звезда российского шоу-биза — самый яркий представитель мужской половины, который не стесняясь заявляет, что менял внешность.
Кадр видео
Starface
Глядя на старые фото Сергея Зверева, можно угадать черты сегодняшней суперзвезды. И все же разница колоссальная.
Впрочем стилист и эко-активист не скрывал, что «тюнинговал» себя. К слову, пластические операции сыграли ему на руку, он стал еще более известным.
Татьяна Веденеева
Татьяна Вденеева одна из самых известных телеведущих и актрис советского кино.
Kinopoisk.ru
Кадр программы
Долгое время Татьяна не прибегала к кардинальным мерам по сохранению красоты и молодости. Но однажды решилась на пластическую операцию, на которую ее уговорила приятельница. Результат телеведущую не устроил, но дело было сделано.
Веденеева по-прежнему выглядит привлекательно: та же стильная прическа, блеск в глазах, но это уже не та Татьяна, которую зрители знали много лет.
Алла Пугачева
Алла Пугачева отрицает, что делала пластические операции. «Я никому не позволяю прикасаться к своему лицу, я даже крашусь сама», — уверяет Примадонна.
Genrietta Peryan/ Global Look press
Starface
Если это и так, то народная артистка обладает тайными знаниями, как в возрасте за 70 выглядеть лучше, чем в 50. Еще два десятилетия назад Алла Пугачева была полной женщиной, теперь она стройна, словно модель. Изменилось и ее лицо: давно нет знаменитой щербинки, исчезли щечки...
К тому же народная любимица сменила стиль: отказалась от балахонов в пользу мини, вместо буйных кудрей носит стильную прическу с прямыми прядями. Одним словом, рядом с молодым мужем Алла Пугачева и сама помолодела, расцвела и изменилась.
Ирина Понаровская
Ирина Понаровская как была красавицей, так красавицей и осталась. Но даже люди, далекие от косметологии, заметят, что артистка над лицом явно поколдовала.
Кадр видео
www.instagram.com/irinaponarovskaya
Изменился разрез глаз, форма губ и скул. Да, Понаровская, не похожа на себя прежнюю (не забываем и про возраст), но выглядит сногсшибательно.
Надежда Бабкина
Королева русской песни (и ее стилисты) знатно поколдовала над своими образами и внешностью.
www.instagram.com/ngbabkina
www.instagram.com/ngbabkina
С годами Надежда Бабкина перестала походить на себя молодую: у нее изменился овал лица, скулы, разрез глаз, форма губ. Впрочем, свои преобразования она не комментирует, на критику не обращает внимания, живет, цветет и радуется.
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев наглядный пример того, насколько можно измениться к зрелому возрасту.
Кадр видео
Starface
В «Казанове» российского шоу-бизнеса теперь невозможно узнать того, молодого, задорного и дерзкого артиста, который своим появлением на эстраде шокировал достопочтенную и скромную публику.
Мария Распутина
Маша Распутина — женский аналог Валерия Леонтьева. В конце 1980-х дерзкая блондинка буквально влетела на эстраду в мини-нарядах, порой не прикрывавших пикантные места.
Кадр видео
www.instagram.com/masharasputina_official
Тогда она выглядела такой, какой ее создала природа. Но певица, видимо, была недовольна своей достаточно привлекательной внешностью. И однажды она появилась на публике с новым лицом. Она переделала в себе все: форму носа, накачала губы, поработала над веками, скорректировала скулы и значительно увеличила грудь.
С тех пор Мария Распутина и живет в образе зрелой Барби. Впрочем, после всех преобразований о ней заговорили еще больше. Так что изменения во внешности сыграли ей на руку.
Любовь Успенская
В свои 60 с хвостиком лет Любовь Успенская выглядит ярче, чем в 40. С возрастом у нее изменилось не только лицо, но и фигура (увеличился размер бюста).
Gennadii Usoev/ Global Look press
www.instagram.com/uspenskayalubov_official
Хейтеры постоянно нападают на артистку, но она уже привыкла к критике и сдержанно отвечает, что будет менять в себе все столько раз, сколько захочет. «Я привлекательная женщина. Меня мужчины встречают с горящими глазами», — заявляет она. Что ж, с этим не поспоришь.
Наталья Андрейченко
Лучшая Мэри Поппинс всех времен и народов, как ее называют поклонники, однажды начала преображать себя, но остановиться вовремя не смогла.
Кадр фильма
www.instagram.com/natalya_anreychenko
Сегодня Наталья Андрейченко совсем не походит на ту себя, какой ее помнят по лучшим ролям. Впрочем, и теперь она собирает комплимент за комплиментом от фанатов.
Фото: Gennadii Usoev, Anatoly Lomohov, Genrietta Peryan, Victor Klyushkin, Evguenii Matveev/ Global Look press, кадры видео и фильмов, kinopoisk.ru, кадры программы «Судьба человека»/ «Россия», Starface