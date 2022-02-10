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Долина, Успенская и другие звезды, с возрастом изменившиеся до неузнаваемости

Одно из главных оружий артистов, помимо таланта, — красота, харизма. И многие известные персоны в погоне за вечной молодостью начинают преображать себя, но остановиться вовремя не могут. В результате их лица кардинально меняются. Passion.ru рассказывает о знаменитостях, которые в зрелые годы совсем не похожи на себя молодых.
Долина, Успенская и другие звезды, с возрастом изменившиеся до неузнаваемости

Лариса Долина

Лариса Долина начала карьеру в 1971 году, когда ей было всего 16 лет. Она выступала в различных ансамблях Одессы. После того, как в 1978-м она стала лауреатом на конкурсе исполнения советской песни, ее карьера карьера стремительно пошла в гору.

Лариса Долина в 1974, 1988, 2066 годах и в наши дни (с фильтрами Instagram)

Лариса Долина в 1974, 1988, 2066 годах и в наши дни (с фильтрами Instagram)

Фото: Кадр видео, Evguenii Matveev, Victor Klyushkin/ Global Look press, www.instagram.com/larisa.dolina.official

Лариса Долина снималась в кино (Клементина, «Мы из джаза»), озвучивала киногероев и пела за них («Чародеи»), много гастролировала, записывала пластинки, преподавала.

За годы, что народная артистка живет на публике, ее внешность кардинально изменилась, и дело не только в естественных процессах. Лариса Долина всю жизнь борется с лишним весом. Она то резко худела, то опять набирала килограммы. И к тому же артистка не избегает современных достижений косметологии. В общем, глядя на ее фото в молодости и сейчас, трудно поверить, что это один и тот же человек.

Сергей Зверев

Звезда российского шоу-биза — самый яркий представитель мужской половины, который не стесняясь заявляет, что менял внешность.

Кадр видео

Starface

Глядя на старые фото Сергея Зверева, можно угадать черты сегодняшней суперзвезды. И все же разница колоссальная.

Впрочем стилист и эко-активист не скрывал, что «тюнинговал» себя. К слову, пластические операции сыграли ему на руку, он стал еще более известным.

Татьяна Веденеева

Татьяна Вденеева одна из самых известных телеведущих и актрис советского кино.

Kinopoisk.ru

Кадр программы

Долгое время Татьяна не прибегала к кардинальным мерам по сохранению красоты и молодости. Но однажды решилась на пластическую операцию, на которую ее уговорила приятельница. Результат телеведущую не устроил, но дело было сделано.

Веденеева по-прежнему выглядит привлекательно: та же стильная прическа, блеск в глазах, но это уже не та Татьяна, которую зрители знали много лет.

Алла Пугачева

Алла Пугачева отрицает, что делала пластические операции. «Я никому не позволяю прикасаться к своему лицу, я даже крашусь сама», — уверяет Примадонна.

Genrietta Peryan/ Global Look press

Starface

Если это и так, то народная артистка обладает тайными знаниями, как в возрасте за 70 выглядеть лучше, чем в 50. Еще два десятилетия назад Алла Пугачева была полной женщиной, теперь она стройна, словно модель. Изменилось и ее лицо: давно нет знаменитой щербинки, исчезли щечки...

К тому же народная любимица сменила стиль: отказалась от балахонов в пользу мини, вместо буйных кудрей носит стильную прическу с прямыми прядями. Одним словом, рядом с молодым мужем Алла Пугачева и сама помолодела, расцвела и изменилась.

Ирина Понаровская

Ирина Понаровская как была красавицей, так красавицей и осталась. Но даже люди, далекие от косметологии, заметят, что артистка над лицом явно поколдовала.

Кадр видео

www.instagram.com/irinaponarovskaya

Изменился разрез глаз, форма губ и скул. Да, Понаровская, не похожа на себя прежнюю (не забываем и про возраст), но выглядит сногсшибательно.

Надежда Бабкина

Королева русской песни (и ее стилисты) знатно поколдовала над своими образами и внешностью.

www.instagram.com/ngbabkina

www.instagram.com/ngbabkina

С годами Надежда Бабкина перестала походить на себя молодую: у нее изменился овал лица, скулы, разрез глаз, форма губ. Впрочем, свои преобразования она не комментирует, на критику не обращает внимания, живет, цветет и радуется.

Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев наглядный пример того, насколько можно измениться к зрелому возрасту.

Кадр видео

Starface

В «Казанове» российского шоу-бизнеса теперь невозможно узнать того, молодого, задорного и дерзкого артиста, который своим появлением на эстраде шокировал достопочтенную и скромную публику.

Мария Распутина

Маша Распутина — женский аналог Валерия Леонтьева. В конце 1980-х дерзкая блондинка буквально влетела на эстраду в мини-нарядах, порой не прикрывавших пикантные места.

Кадр видео

www.instagram.com/masharasputina_official

Тогда она выглядела такой, какой ее создала природа. Но певица, видимо, была недовольна своей достаточно привлекательной внешностью. И однажды она появилась на публике с новым лицом. Она переделала в себе все: форму носа, накачала губы, поработала над веками, скорректировала скулы и значительно увеличила грудь.

С тех пор Мария Распутина и живет в образе зрелой Барби. Впрочем, после всех преобразований о ней заговорили еще больше. Так что изменения во внешности сыграли ей на руку.

Любовь Успенская

В свои 60 с хвостиком лет Любовь Успенская выглядит ярче, чем в 40. С возрастом у нее изменилось не только лицо, но и фигура (увеличился размер бюста).

Gennadii Usoev/ Global Look press

www.instagram.com/uspenskayalubov_official

Хейтеры постоянно нападают на артистку, но она уже привыкла к критике и сдержанно отвечает, что будет менять в себе все столько раз, сколько захочет. «Я привлекательная женщина. Меня мужчины встречают с горящими глазами», — заявляет она. Что ж, с этим не поспоришь.

Наталья Андрейченко

Лучшая Мэри Поппинс всех времен и народов, как ее называют поклонники, однажды начала преображать себя, но остановиться вовремя не смогла.

Кадр фильма

www.instagram.com/natalya_anreychenko

Сегодня Наталья Андрейченко совсем не походит на ту себя, какой ее помнят по лучшим ролям. Впрочем, и теперь она собирает комплимент за комплиментом от фанатов.

Фото: Gennadii Usoev, Anatoly Lomohov, Genrietta Peryan, Victor Klyushkin, Evguenii Matveev/ Global Look press, кадры видео и фильмов, kinopoisk.ru, кадры программы «Судьба человека»/ «Россия», Starface

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