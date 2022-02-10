Долина, Успенская и другие звезды, с возрастом изменившиеся до неузнаваемости

Лариса Долина снималась в кино (Клементина, «Мы из джаза»), озвучивала киногероев и пела за них («Чародеи»), много гастролировала, записывала пластинки, преподавала.

За годы, что народная артистка живет на публике, ее внешность кардинально изменилась, и дело не только в естественных процессах. Лариса Долина всю жизнь борется с лишним весом. Она то резко худела, то опять набирала килограммы. И к тому же артистка не избегает современных достижений косметологии. В общем, глядя на ее фото в молодости и сейчас, трудно поверить, что это один и тот же человек.

Сергей Зверев

Звезда российского шоу-биза — самый яркий представитель мужской половины, который не стесняясь заявляет, что менял внешность.