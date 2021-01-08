Как выглядел Сергей Зверев в молодости и как пластические операции сделали его звездой
Фото: Starface
Пухлые губы, очерченные скулы и подбородок, длинные локоны, стильная небритость, крупные украшения, сверкающие костюмы, обувь на платформе и корона с внушительными сверкающими камнями, — так выглядит знаменитый 57-летний стилист Сергей Зверев, называющий себя при любой возможности просто звездой.
Но в детстве и в юности будущая знаменитость выглядел совсем иначе: он рос темноволосым парнем с другими, более мягкими чертами лица. Зверев не любит говорить о своем внешнем виде, который он по собственной воле изменил, и тем более не показывает фото из семейного архива. Но в Сети все же можно найти портреты стилиста 35-летней давности.
В редких интервью те, кто знал Зверева в юности, говорили, что в детстве он мечтал быть похожим на маму, а собственное лицо его всегда не устраивало.
Фото: Кадр видео
Сергей Зверев родился в 1963 году в селе Култук Иркутской области. Его отец работал механиком, а мать технологом на мясокомбинате. «Мы с братом росли в абсолютной любви», — рассказывал в недавнем интервью стилист.
Но, когда мальчику было 6 лет, отец погиб в ДТП. После мать Сергея вышла замуж, и семья несколько раз переезжала из Култука в Казахстан, потом — в Гужиры, затем — вновь в Казахстан. Здесь в Усть-Каменогорске юный Сергей Зверев увлекся пошивом одежды. В местное ПТУ на специальность «Парикмахерское искусство, специалист по макияжу и дизайнер одежды» он поступил только с третьей попытки, потому что его не хотели принимать учиться «женской» профессии.
В начале 1980-х Сергей Зверев в армии дослужился до заместителя командира взвода.
Фото: Кадр видео
После службы в армии Зверев вернулся к своему увлечению, ставшему профессией. Он начал учувствовать в районных конкурсах стилистов, и на одном из них его заметила тренер сборной СССР по парикмахерскому искусству Долорес Кондрашова. Она разглядела в молодом Звереве талант и пригласила в Москву, но он отказался. И лишь позже, когда понял, что в провинции у него нет будущего, решился на переезд в столицу. Несколько лет его с Долорес Кондрашовой связывали не только профессиональные, но личные отношения, несмотря на то, что она была старше молодого любовника на 26 лет.
В Москве благодаря протекции влиятельной Кондрашовой Зверев устроился работать в известный салон красоты и к нему выстроилась очередь из знаменитостей. Так он начал стремительно взлетать по карьерной лестнице. В то время молодой, но уже известный стилист (чемпион мира по парикмахерскому искусству) Сергей Зверев работал с такими артистками, как Ирина Понаровская, Наталья Ветлицкая (с ними, по слухам, у него были непродолжительные романы), с Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко, Лаймой Вайкуле и другими знаменитостями.
В то же время Сергей предпринимает первые, пока некардинальные попытки изменения своей внешности. Он экспериментирует со стрижками и цветом волос.
Фото: Кадр видео
В 1995 году Сергей Зверев попал в ДТП и, чтобы скрыть ее последствия, как гласит легенда, он делает первую пластику. Стилист решился на операцию на носу, которая прошла неудачно. После восстановления нос стилиста стал уже и более вздернутым.
После первого опыта вмешательства в природную красоту Зверев больше не мог остановиться. Он изменил форму скул, подбородка и губ. И, хотя он не рассказывал о «тюнинге», все его изменения были заметны невооруженным взглядом.
Но справедливости ради скажем, что позже Сергей Зверев в ток-шоу все же признался, что ложился под нож хирурга, но отрицал, что переделывал губы. По его словам, их он лишь периодически подкачивает. Стилист считает именно губы центром лица и объектом сексуального влечения. «Если форма и размер губ не соответствуют общему виду и не устраивают человека, то все лицо может стать уродливым», — говорит он.
Фото: Кадр видео
Год за годом внешность стилиста становилась все более яркой, вызывающей и неоднозначной. И перемены во внешности Зверева породили множество слухов о его сексуальной ориентации. Но тогда немногие знали, что у Сергея бурная личная жизнь: он четыре раза был женат, но предпочитает не рассказывать о законных супругах. К тому же у него не прекращались романы со знаменитыми девушками — моделями и певицами.
Фото: Starface
В начале 2000-х о Звереве не говорили разве что только те, кто его ни разу не видел. И, когда он уже достиг всех высот на поприще стилиста и парикмахера, он начал строить карьеру артиста. Зверев запел: хорошо или плохо, но первый из его хитов «Алла» в 2006 году звучал на всех радиостанциях.
После Зверев пробовал себя и как телеведущий, и как шоумен, и как участник многочисленных ток-шоу. Вскоре он сам себя назвал звездой отечественного шоу-бизнеса, а неотъемлемым атрибутом его имиджа стала корона.
Сейчас Зверев выглядит ярко и неординарно: его нельзя увидеть без макияжа, укладки и броских аксессуаров. В таком виде он даже появляется на экологических акциях. В 2019-2020 годах стилист устраивал несколько одиночных пикетов в защиту Байкала, в окрестностях которого вырос. Он даже стоял с плакатом на Красной площади, за что получил штраф.
И, если раньше к нему многие относились скептически, то в последнее время в Сети его все чаще называют чуть ли единственным смелым и настоящим мужиком в стране.
Несмотря на активную эко-деятельность и занятость в съемках в различных программах, Зверев не забыл о своем основном призвании: он владеет и управляет несколькими салонами красоты с Москве. Кстати, в 2007 году стилист застраховал свои «золотые» руки, сделавшие его знаменитым, на миллион долларов.
Фото и видео: Instagram Сергея Зверева, Starface, кадры видео канала I SMART TV, youtube-канал Гостелерадиофонда, МУЗ ТВ, Anatoly Lomohov, Gennadii Sergeev, Nadezhda Lebedeva, Said Gadzhiev, Alena Kalita/ Global Look press
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