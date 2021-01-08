Как выглядел Сергей Зверев в молодости и как пластические операции сделали его звездой

Пухлые губы, очерченные скулы и подбородок, длинные локоны, стильная небритость, крупные украшения, сверкающие костюмы, обувь на платформе и корона с внушительными сверкающими камнями, — так выглядит знаменитый 57-летний стилист Сергей Зверев, называющий себя при любой возможности просто звездой.

Но в детстве и в юности будущая знаменитость выглядел совсем иначе: он рос темноволосым парнем с другими, более мягкими чертами лица. Зверев не любит говорить о своем внешнем виде, который он по собственной воле изменил, и тем более не показывает фото из семейного архива. Но в Сети все же можно найти портреты стилиста 35-летней давности.

В редких интервью те, кто знал Зверева в юности, говорили, что в детстве он мечтал быть похожим на маму, а собственное лицо его всегда не устраивало.