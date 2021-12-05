Валерий Леонтьев впервые за полгода показался на публике. Что случилось с артистом?

«Весной Валерию Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он до сих пор воздерживается от выходов в свет. А до этого, зимой, у него была тяжелая ног. Колени у него болят не первый год. Много лет назад на сцене он повредил мениск на одной на ноге, а после и на второй. И старые травмы дали о себе знать», — цитирует издание близких артиста.

Но, похоже, народный артист уже готов вернуться к активной работе. Напомним, Валерий Леонтьев был первым из плеяды советских певцов, кто стал смело вести себя на сцене. Он был не такой, как все. Когда все стояли по стойке смирно — он танцевал. Когда все выходили в строгих костюмах, он буквально выскакивал из-за кулис в обтягивающих штанах и «рваных» рубашках.