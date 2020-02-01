Прозрачные ткани, глубокие декольте и дерзкие разрезы: самые провокационные наряды звезд из истории «Оскара»
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Фото: Global Look Press / Hubert Boesl
На церемонии «Оскар» часто приходят модели, которые не претендуют на награду, но украшают своим появлением этот вечер. К примеру, на красной дорожке позировали Миранда Керр, Алессандра Амбросио и Памела Анерсон...
Фото: Getty
Холли Берри стала первой темнокожей женщиной, получившей «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Бал монстров». Позировала с наградой Холли в довольно смелом платье с прозрачным верхом.
Фото: DPA
Барбара Стрейзанд в далеком 1969 году шокировала публику, появившись на церемонии в абсолютно прозрачном (и с виду скромном) брючном костюме. Тогда актриса и певица получила награду в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Смешная девчонка».
Фото: Eastnews
Пожалуй, лидером по количеству самых провокационных нарядов на «Оскаре» можно назвать Шер. Певица и актриса появлялась на церемонии то с огромными черными перьями на голове и в странном топе в виде ромбов, то в прозрачном платье-занавеске, то в блестящих брюках, расшитых стразами, и голубой джинсовке...
Фото: Eastnews
Номинантка на премию «Оскар» и звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун не раз демонстрировала себя во всей красе на церемонии.
Фото: Global Look Press / Mark Chilton-Richfoto
Хилари Суонк в 2005 году получила свой второй «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Малышка на миллион». Фотографам актриса позировала в элегантном и эффектном платье с очень глубоким вырезом на спине.
Фото: DPA
Ирина Шейк часто появляется на вечеринках Vanity Fair, которые традиционно проходят после церемонии вручения премии «Оскар», в весьма провокационных нарядах.
Фото: Global Look Press / Roger Harvey
Конкуренцию Ирине Шейк на премии и последующих вечеринках может составить Дженнифер Лопес...
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian
А вот Гвинет Пэлтроу, в 2002 году появившаяся на «Оскаре» в платье с прозрачным верхом от Alexander McQueen и без бюстгальтера, теперь выбирает более скромные наряды.
Фото: Getty
Зои Кравиц, представляющая новое поколение звезд Голливуда, менее стеснительна...
Фото: Global Look Press / face to face
Либерти Росс тоже любит провокации и не стесняется демонстрировать себя во всей красе на красной дорожке и вечеринках церемонии.
Фото: Eastnews
Рита Ора — еще одна известная хулиганка красных дорожек и вечеринок «Оскара».
Фото: Global Look Press / face to face
Модель Кендалл Дженнер тоже выбирает для одного из самых значимых мероприятий в мире кино довольно смелые наряды.
Фото: Global Look Press / face to face
Больше звезд в провокационных нарядах из истории премии «Оскар» — в нашей фотогалерее.