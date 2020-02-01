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Прозрачные ткани, глубокие декольте и дерзкие разрезы: самые провокационные наряды звезд из истории «Оскара»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Миранда Керр

Фото: Global Look Press / Hubert Boesl

Незадолго до очередной церемонии вручения престижной кинопремии «Оскар» мы решили вспомнить знаменитостей, появившихся на мероприятии в самых провокационных нарядах. Ждем, что же будет в этом году, и вспоминаем самые эффектные появления прошлых.

На церемонии «Оскар» часто приходят модели, которые не претендуют на награду, но украшают своим появлением этот вечер. К примеру, на красной дорожке позировали Миранда Керр, Алессандра Амбросио и Памела Анерсон...

Памела Андерсон и Элизабет Херли

Фото: Getty

Холли Берри стала первой темнокожей женщиной, получившей «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Бал монстров». Позировала с наградой Холли в довольно смелом платье с прозрачным верхом.

Фото: DPA

Барбара Стрейзанд в далеком 1969 году шокировала публику, появившись на церемонии в абсолютно прозрачном (и с виду скромном) брючном костюме. Тогда актриса и певица получила награду в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Смешная девчонка».

Фото: Eastnews

Пожалуй, лидером по количеству самых провокационных нарядов на «Оскаре» можно назвать Шер. Певица и актриса появлялась на церемонии то с огромными черными перьями на голове и в странном топе в виде ромбов, то в прозрачном платье-занавеске, то в блестящих брюках, расшитых стразами, и голубой джинсовке...

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Фото: Eastnews

Номинантка на премию «Оскар» и звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун не раз демонстрировала себя во всей красе на церемонии.

Фото: Global Look Press / Mark Chilton-Richfoto

Хилари Суонк в 2005 году получила свой второй «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Малышка на миллион». Фотографам актриса позировала в элегантном и эффектном платье с очень глубоким вырезом на спине.

Фото: DPA

Ирина Шейк часто появляется на вечеринках Vanity Fair, которые традиционно проходят после церемонии вручения премии «Оскар», в весьма провокационных нарядах.

Фото: Global Look Press / Roger Harvey

Конкуренцию Ирине Шейк на премии и последующих вечеринках может составить Дженнифер Лопес...

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian

А вот Гвинет Пэлтроу, в 2002 году появившаяся на «Оскаре» в платье с прозрачным верхом от Alexander McQueen и без бюстгальтера, теперь выбирает более скромные наряды.

Фото: Getty

Зои Кравиц, представляющая новое поколение звезд Голливуда, менее стеснительна...

Фото: Global Look Press / face to face

Либерти Росс тоже любит провокации и не стесняется демонстрировать себя во всей красе на красной дорожке и вечеринках церемонии.

Фото: Eastnews

Рита Ора — еще одна известная хулиганка красных дорожек и вечеринок «Оскара».

Фото: Global Look Press / face to face

Модель Кендалл Дженнер тоже выбирает для одного из самых значимых мероприятий в мире кино довольно смелые наряды.

Фото: Global Look Press / face to face

Больше звезд в провокационных нарядах из истории премии «Оскар» — в нашей фотогалерее.