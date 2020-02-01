Прозрачные ткани, глубокие декольте и дерзкие разрезы: самые провокационные наряды звезд из истории «Оскара»

Пожалуй, лидером по количеству самых провокационных нарядов на «Оскаре» можно назвать Шер. Певица и актриса появлялась на церемонии то с огромными черными перьями на голове и в странном топе в виде ромбов, то в прозрачном платье-занавеске, то в блестящих брюках, расшитых стразами, и голубой джинсовке...