Декольте без меры, смокинг на странный лиф и другие модные провалы недели

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась премьера нового спектакля Константина Богомолова «Бесы Достоевского». Одной из самых ярких пар вечера были Анна Седокова и Янис Тимма, которые недавно официально стали мужем и женой. Певица позировала фотографам в провокационном комбинезоне с очень глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышный бюст. Наряд певицы, которая стремится продемонстрировать себя во всей красе, был явно не к месту.

Полина Гудиева