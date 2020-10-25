Декольте без меры, смокинг на странный лиф и другие модные провалы недели
Фото: Пресс-служба
В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась премьера нового спектакля Константина Богомолова «Бесы Достоевского». Одной из самых ярких пар вечера были Анна Седокова и Янис Тимма, которые недавно официально стали мужем и женой. Певица позировала фотографам в провокационном комбинезоне с очень глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышный бюст. Наряд певицы, которая стремится продемонстрировать себя во всей красе, был явно не к месту.
Полина Гудиева
Полина Гудиева вышла в свет в смокинге с розовым атласным воротником, который надела на странный и слишком откровенный лиф. Завершали образ синие джинсы и ботильоны с серебристыми вставками. Что это было?!
Наталья Рюмина
Фото: Globallookpress / Keystone Press Agency
Наталья Рюмина позировала на красной дорожке одного из кинофестивалей в черном прозрачном платье в цветах, которые дополнила ботильнами на высоких каблуках. Выглядело довольно странно.
Надя Бенгала
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Надя Бенгала тоже выбрала какое-то непонятное черное платье, больше похожее на траурную занавеску.
Валентина Бонарива
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Валентина Бонарива и вовсе выглядела голой на красной дорожке кинофестиваля.
Летиция Раккони
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Платье Летиции Раккони вообще ввело нас в ступор. Полупрозрачная занавеска с открытым плечом, вырезом на бедре и накидкой-шлейфом... Дизайнеру этого творения явно не хватает вдохновения.
Кристина Шаповалова
Фото: Пресс-служба
Еще одной девушкой в нелепом прозрачном наряде с претензией на стиль, неординарность и сексапильность стала Кристина Шаповалова.
Антонелла Сальвучи
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Антонелла Сальвучи вышла на красную ковровую дорожку в платье похожем на красную обивку старомодного дивана. Нужны ли комментарии?
Стелла Саббадин
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Стелла Саббадин определенно что-то хотела сказать своим мятым нарядом. Но лучше бы не говорила...
Хелена Рейнгор Нойманн
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Хелена Рейнгор Нойманн появилась на одной из кинопремьер в платье, которое будто было измазано серой грязью...
Виктория Браун
Фото: Globallookpress / Keystone Press Agency
Виктория Браун надела «пыльные» ботфорты с нелепым мини-платьем с рюшами в цветочек.
Элис Филиппи и Людовика Франкоскони
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Элис Филиппи и Людовика Франкоскони оделись очень похоже и одинаково неудачно.
Джейн Александр
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Джейн Александр позировала фотографам в блестящем платье, в блестках которого очень странно отражалась красная ковровая дорожка.
Клаудия Контэ
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Клаудия Контэ выгладела очень старомодно в своем нелепом мини-платье с блестящим декором, массивных серебристых босоножках и шарфике на плечах.
Фото: globallookpress, пресс-служба
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