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Декольте без меры, смокинг на странный лиф и другие модные провалы недели

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Анна Седокова

Фото: Пресс-служба

После окончания режима самоизоляции знаменитости все чаще выходят в свет и демонстрируют эффектные — удачные и не очень — наряды. Мы выбрали самые провальные звездные образы за минувшую неделю.

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась премьера нового спектакля Константина Богомолова «Бесы Достоевского». Одной из самых ярких пар вечера были Анна Седокова и Янис Тимма, которые недавно официально стали мужем и женой. Певица позировала фотографам в провокационном комбинезоне с очень глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышный бюст. Наряд певицы, которая стремится продемонстрировать себя во всей красе, был явно не к месту.

Полина Гудиева

Полина Гудиева вышла в свет в смокинге с розовым атласным воротником, который надела на странный и слишком откровенный лиф. Завершали образ синие джинсы и ботильоны с серебристыми вставками. Что это было?!

Наталья Рюмина

Наталья Рюмина

Фото: Globallookpress / Keystone Press Agency

Наталья Рюмина позировала на красной дорожке одного из кинофестивалей в черном прозрачном платье в цветах, которые дополнила ботильнами на высоких каблуках. Выглядело довольно странно.

Надя Бенгала

Надя Бенгала

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Надя Бенгала тоже выбрала какое-то непонятное черное платье, больше похожее на траурную занавеску.

Валентина Бонарива

Валентина Бонарива

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Валентина Бонарива и вовсе выглядела голой на красной дорожке кинофестиваля.

Летиция Раккони

Валентина Бонарива

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Платье Летиции Раккони вообще ввело нас в ступор. Полупрозрачная занавеска с открытым плечом, вырезом на бедре и накидкой-шлейфом... Дизайнеру этого творения явно не хватает вдохновения.

Кристина Шаповалова

Кристина Шаповалова

Фото: Пресс-служба

Еще одной девушкой в нелепом прозрачном наряде с претензией на стиль, неординарность и сексапильность стала Кристина Шаповалова.

Антонелла Сальвучи

Антонелла Сальвучи

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Антонелла Сальвучи вышла на красную ковровую дорожку в платье похожем на красную обивку старомодного дивана. Нужны ли комментарии?

Стелла Саббадин

Стелла Саббадин

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Стелла Саббадин определенно что-то хотела сказать своим мятым нарядом. Но лучше бы не говорила...

Хелена Рейнгор Нойманн

Хелена Рейнгор Нойманн

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Хелена Рейнгор Нойманн появилась на одной из кинопремьер в платье, которое будто было измазано серой грязью...

Виктория Браун

Виктория Браун

Фото: Globallookpress / Keystone Press Agency

Виктория Браун надела «пыльные» ботфорты с нелепым мини-платьем с рюшами в цветочек.

Элис Филиппи и Людовика Франкоскони

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Элис Филиппи

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Элис Филиппи и Людовика Франкоскони оделись очень похоже и одинаково неудачно.

Джейн Александр

Джейн Александр

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Джейн Александр позировала фотографам в блестящем платье, в блестках которого очень странно отражалась красная ковровая дорожка.

Клаудия Контэ

Клаудия Контэ

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Клаудия Контэ выгладела очень старомодно в своем нелепом мини-платье с блестящим декором, массивных серебристых босоножках и шарфике на плечах.

Фото: globallookpress, пресс-служба

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