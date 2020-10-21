passion.ru

Зудина пришла на премьеру спектакля Богомолова с сыном, а Седокова — с мужем и в комбезе с декольте

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 17

Марина Зудина и Павел Табаков

Фото: Пресс-служба

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась премьера нового спектакля Константина Богомолова «Бесы Достоевского». Это первый спектакль Богомолова как режиссера после назначения художественным руководителем театра на Малой Бронной.

Премьеру спектакля посетили Марина Зудина и Павел Табаков, Владимир Познер, Николай Басков, Александр Молочников и Екатерина Варнава, Алена Ахмадуллина, Ольга Свиблова и многие другие. Одной из самых ярких пар вечера стала Анна Седокова и Янис Тимма, которые недавно официально стали мужем и женой. Певица позировала фотографам в провокационном комбинезоне с очень глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышный бюст.

Янис Тимма и Анна Седокова

Фото: Пресс-служба

«Бесы Достоевского» — это режиссерский опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором. «Бесы» это и детектив, и мелодрама. «Бесы» — это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век. В спектакле участвуют Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Мария Шумакова и другие. Образы героев созданы художником Ларисой Ломакиной из актуальных коллекций ЦУМа, который выступил партнером постановки.

Следующие показы спектакля «Бесы Достоевского» пройдут 10-11 ноября в «Барвихе Luxury Village».

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!