Зудина пришла на премьеру спектакля Богомолова с сыном, а Седокова — с мужем и в комбезе с декольте

«Бесы Достоевского» — это режиссерский опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором. «Бесы» это и детектив, и мелодрама. «Бесы» — это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век. В спектакле участвуют Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Мария Шумакова и другие. Образы героев созданы художником Ларисой Ломакиной из актуальных коллекций ЦУМа, который выступил партнером постановки.

Следующие показы спектакля «Бесы Достоевского» пройдут 10-11 ноября в «Барвихе Luxury Village».