Зудина пришла на премьеру спектакля Богомолова с сыном, а Седокова — с мужем и в комбезе с декольте
Фото: Пресс-служба
Премьеру спектакля посетили Марина Зудина и Павел Табаков, Владимир Познер, Николай Басков, Александр Молочников и Екатерина Варнава, Алена Ахмадуллина, Ольга Свиблова и многие другие. Одной из самых ярких пар вечера стала Анна Седокова и Янис Тимма, которые недавно официально стали мужем и женой. Певица позировала фотографам в провокационном комбинезоне с очень глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышный бюст.
Фото: Пресс-служба
«Бесы Достоевского» — это режиссерский опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором. «Бесы» это и детектив, и мелодрама. «Бесы» — это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век. В спектакле участвуют Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Мария Шумакова и другие. Образы героев созданы художником Ларисой Ломакиной из актуальных коллекций ЦУМа, который выступил партнером постановки.
Следующие показы спектакля «Бесы Достоевского» пройдут 10-11 ноября в «Барвихе Luxury Village».
Фото: пресс-служба
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