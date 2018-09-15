«Чудо в перьях», платье с «подушкой безопасности» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

На этот раз некоторые знаменитые девушки переборщили с оригинальностью и откровенностью. На красные дорожки они выходили в таких нарядах, что... лучше бы они надели маленькое черное платье или просто выбрали что-нибудь менее необычное, раз эксперименты у них получаются так неудачно.