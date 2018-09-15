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«Чудо в перьях», платье с «подушкой безопасности» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Агилера

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На этот раз некоторые знаменитые девушки переборщили с оригинальностью и откровенностью. На красные дорожки они выходили в таких нарядах, что... лучше бы они надели маленькое черное платье или просто выбрали что-нибудь менее необычное, раз эксперименты у них получаются так неудачно.

Кристина Агилера

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Кристина Агилера на прошедшей неделе жгла. На одно из интервью певица пришла в темно-сером бесформенном платье, завязанном узлом между ног и напоминавшем половую тряпку, а на светских мероприятиях появлялась в фееричных нарядах — белом платье из перьев и огромной кожаной косухе-пальто, которую надела с бархатной красной юбкой и «рваным» на груди топом.

Анна Антимоний

Самой нелепо выглядящей девушкой на премии «Человек года GQ» стала Анна Антимоний, ярко-красный наряд которой напомнил нам подушку безопасности.

Мария Погребняк

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Мария Погребняк тоже появилась на премии журнала GQ в ярко-красном и нелепом наряде — платье на одно плечо с огромной юбкой в оборках со шлейфом. Интересно, Мария в курсе, что в этом наряде у нее не было талии?

Ксения Лукаш

Ксения Лукаш решила сражать мужчин наповал старыми проверенными методами и надела тесную жилетку, из которой ее грудь буквально выпрыгивала. Как сказала главная героиня в сериале «Карточный домик», увидев, что ее мужа соблазняет девушка с глубоким декольте: «Неужели это еще работает?».

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова решила не мелочиться и не размениваться на декольте. Девушка рэпера Тимати появилась на красной дорожке в абсолютно прозрачном платье, под которое надела только трусы. Теперь мы знаем, что у Анастасии груди разной формы.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко, которая скоро впервые станет мамой, экспериментирует с нарядами для беременных. На этот раз получилось не очень удачно. Милую ночнушку и халатик с рюшами мы бы посоветовали Регине оставить для дома.

Диана Арбенина

Диана Арбенина всегда старается выглядеть оригинально. Но вариации на тему мужского классического костюма и спортивного шика мы не оценили. Слишком все накручено-наверчено.

Рианна

Рианна встречала гостей на своем благотворительном балу Diamond Ball в прозрачном кружевном комбинезоне, поверх которого было надето что-то странное, похожее на огромный бант со шлейфом. А ниже талии певице смотреть было неловко...

Селин Саллетт

Селин Саллетт, видимо, не успела пришить пуговицы к платью перед выходом на красную дорожку. Или это французский шик и мы что-то не поняли?

Румер Уиллис

Румер Уиллис d желтом платье и объемной оранжевом пиджаке, накинутом на плечи, была похожа на человека в костюме цыпленка, зазывающего посетителей в кафе с куриными крылышками.

Фото: getty, eastnews, globallookpress, instagram, пресс-служба

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