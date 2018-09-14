logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Рианна встретила гостей своего бала в эффектном комбинезоне с огромным бантом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13

Рианна

Arrows-left
Arrows-right
Reload
30-летняя певица Рианна устроила уже четвертый ежегодный благотворительный бал Diamond Ball в Нью-Йорке.

Накануне вечером в фешенебельном ресторане Cipriani Wall Street в Нью-Йорке прошел 4-й ежегодный гала-вечер благотворительного фонда певицы Рианны Clara Lionel Foundation. Хозяйка мероприятия, как правило, выбирает для него весьма экстравагантные наряды, и этот год не стал исключением.

Рианна появилась на красной дорожке в белом кружевном комбинезоне с огромным ассимметричным бантом, прикрывавшим ее грудь и бедра. Выглядела певица более чем эффектно!

Также на балу блеснули сестры Пэрис и Ники Хилтон, модели Victoria's Secret Джоан Смоллс, Джозефин Скривер и Кэндис Свейнпол, фотограф Эллен фон Унверт и другие знаменитости.

Фото: Nancy Kaszerman / Global Look Press, East News

Видео: Youtube.com / Associated Press

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов
«Давайте вместе удивляться»: Оксана Федорова показала редкое фото обоих детей
Тест: какая эпоха подходит вам идеально?