Рианна встретила гостей своего бала в эффектном комбинезоне с огромным бантом

Накануне вечером в фешенебельном ресторане Cipriani Wall Street в Нью-Йорке прошел 4-й ежегодный гала-вечер благотворительного фонда певицы Рианны Clara Lionel Foundation. Хозяйка мероприятия, как правило, выбирает для него весьма экстравагантные наряды, и этот год не стал исключением.

Рианна появилась на красной дорожке в белом кружевном комбинезоне с огромным ассимметричным бантом, прикрывавшим ее грудь и бедра. Выглядела певица более чем эффектно!