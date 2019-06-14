Чехова, Дакота, Меладзе и другие знаменитости, откровенно рассказавшие об изменах своих вторых половин

Анфиса Чехова
Фото: Starface
В эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 41-летняя телеведущая Анфиса Чехова откровенно рассказала о расставании с мужем, 38-летним актером Гурамом Баблишвили. Пара не скрывает, что причиной стала измена. «Он в этом признается, поэтому я могу сказать, что да», — сообщила она. Более того, стало известно, что у Баблишвили есть вторая семья: «Вторая семья у него была в Абхазии. Я сжалилась и отпустила его к второй жене. Расстались мы легко и непринужденно. Бог велел делиться».
«Мужчины изменяют, и это нормально. Так сложилось, что когда мы расставались, мы много говорили, и он мне рассказал. В течении нашей совместной жизни я не знала. И я спокойно это восприняла, клянусь. Но если бы я застукала, мне было бы неприятно», — призналась Анфиса. Она пояснила, что у них с мужем была договоренность: ему было позволено заводить романы на стороне, но так, чтобы ни из прессы, ни каким-то другим образом это не стало известно жене.
Рита Дакота
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Рита Дакота и Влад Соколовский были примером для многих пар, так что поклонники артистов были сильно удивлены, когда певица в своем Instagram сообщила о разводе: «Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна,тизменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом.
Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери».
Ирина Меладзе
Фото: Eastnews
Отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начались задолго до официального развода певца с первой супругой Ириной. В течение нескольких лет артист скрывал не только роман на стороне, но и рождение сына от экс-солистки группы «ВИА Гра».
«Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Для меня новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее уже есть сын от Валеры. В тот момент я просто начала умолять Бога выжечь эту любовь из моего сердца, стереть оттуда Валеру. В противном случае я бы просто не смогла жить, а ведь у меня дети. <…>Я могла спиться или повеситься, но не сделала этого. Я бы не стала вычеркивать из своей биографии ни единого фрагмента. В конце концов, теперь я отношусь к Валере очень хорошо, мы общаемся и, надеюсь, так будет и впредь», — рассказала Ирина телеведущему Борису Корчевникову.
Ольга Бузова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стал одним из самых громких в российском шоу-бизнесе. Сейчас футболист счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко, а Ольга решила сосредоточиться на карьере. «Я была уверена в трех «никогда». Что я никогда не перекрашусь в брюнетку. Никогда не прощу измену. И никогда не упаду на колени перед мужчиной. И все эти три пункта я нарушила. Теперь уже ни от чего не зарекаюсь. В моей жизни произошло такое, что меня трудно чем-то напугать. <...> Удар был мощный, и я оказалась к нему не готова. Понятно, что многие такое переживают, но я сейчас рассказываю о себе, а нам же всем кажется, что именно наша любовь самая сильная и наша боль от потери самая непереносимая. Я была уверена, что выхожу замуж один раз на всю жизнь. А 3 февраля было бы шесть лет, как мы вместе. Но в начале октября, внезапно, буквально в один день, даже в одну минуту, все закончилось.
Я просто не верила, что это происходит со мной. Казалось, все наладится, просто не может быть, что это — конец. «Как же так, это же любовь всей моей жизни, — растерянно думала я, — у нас же планы: сейчас дом, потом дети. У меня же все расписано, я выстраиваю свою жизнь кубик за кубиком. Да я на все пойду, чтобы быть с любимым! И все прощу. Ну да, в отношениях бывают сложные периоды, кризисы, но все можно преодолеть!» <...>Я до последнего верила, что все у нас с мужем наладится», — рассказала Бузова в интервью изданию «7 Дней».
Айза Анохина
Фото: Instagram
Рэпер Гуф и его супруга Айза тоже многим казались идеальной парой. Что происходило в их отношениях на самом деле, стало известно, когда они решили развестись. «Да, мы расстаемся. Расстаемся навсегда. Надеюсь, останемся в хороших отношениях, но пока это не получается. Всё очень банально, на самом деле: слава, известность, женщины, деньги. Весело всем, кроме меня. Я думаю, что у моего мужа просто пропала любовь ко мне, раз он был с другими женщинами. Но я до последнего дня верила, что все еще может быть прекрасно. Есть же сын, есть я, я так стараюсь. Пыталась работать, делать себя. Но у меня ничего не получалось, потому что я постоянно была в нервотрепке. <...> Гордость – это то, что я потеряла в отношениях с Лёшей и обрела вновь лишь сейчас. <...> Я перестала развиваться. Перестала уважать себя», — призналась Айза в интервью LifeNews.
Юлия Барановская
Фото: Global Look Press / Igor Sakharov
Одним из самых нашумевших стало расставание Андрея Аршавина и Юлии Барановской. Футболист сообщил гражданской супруге о том, что уходит от нее к другой женщине, когда она ждала от него третьего ребенка.
«Я прожила абсолютно счастливые девять лет без страхов и откладывания на черный день. Я родила троих детей, не будучи в официальном браке, не имея ничего записанного на себя. Я просто была в полной уверенности, что это навсегда, у меня и мысли не было, что такое может случиться. <...> Из Петербурга он мне постоянно звонил, потом я полетела в Питер с детьми на каникулы, две недели мы не расставались ни на одну секунду. Только тренировался он без меня. Потом мы подписали с дизайнерами договор на ремонт дома. Я улетела в Лондон, а через неделю он сказал, что уходит! На следующий день я узнала, что моя мама больна. Ребенок в животе, муж сказал, что уходит, мама болеет... Я решила, что он пошутил, что прилечу в Питер, поговорю с ним и все изменится. В самолете из Лондона я поднялась и пошла к пилоту — просить, чтобы меня высадили. Я поняла, что не могу лететь. Это было страшно. Не дай Бог такое кому-нибудь пережить», — откровенно рассказала Барановская телеведущему Андрею Малахову.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Starface, Globallookpress, instagram, Eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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