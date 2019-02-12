Цекало, Стэтхэм и другие известные мужчины небольшого роста с длинноногими красавицами-возлюбленными

Александр Цекало
Известный продюсер и шоумен Александр Цекало ниже 170 сантиметров, зато с лихвой компенсирует свой скромный рост мощной харизмой. Жены артиста всегда были выше: несколько лет Цекало весьма эффектно смотрелся на сцене со своей супругой Лолитой Милявской, с которой выступал в составе кабаре-дуэта «Академия», а недавно объявил о разводе с обворожительной блондинкой, сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. Новой избранницей Александра Евгеньевича стала актриса Дарине Эрвин, которая моложе его на двадцать лет и...выше на несколько сантиметров.
Джейсон Стэтхэм
Играющий в боевиках супергероя и настоящего мачо Джейсон Стэтхэм мужчина не очень высокий — рост актера составляет 178 сантиметров. Избранница Стэтхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли ниже его всего на пару сантиметров и очень любит высокие каблуки, так что на красных дорожках и во время выходов в свет Рози всегда смотрит на Джейсона свысока.
Евгений Стычкин
Эффектная актриса Ольга Сутулова производит впечатление очень высокой девушки, хотя ее рост — скромные 168 сантиметров. Секрет в том, что позирует на красных дорожках Ольга как правило на каблуках и в основном со своим супругом Евгением Стычкиным, рост которого — 162 сантиметра. Смущает ли супругов разница в росте? Абсолютно нет!
Бенджи Мэдден
Голливудская актриса и одна из самых соблазнительных женщин в мире Кэмерон Диаз замужем за гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, который ниже ее на шесть сантиметров. Разница в росте совершенно не волнует Диаз. К тому же после свадьбы актриса стала редко появляться на красных дорожках, носить каблуки и решила посвятить себя семье.
Резо Гигинеишвили
Известный режиссер, горячий грузинский мужчина и настоящий серцеед Резо Гигинеишвили ниже 170 сантиметров, что не мешает ему покорять известных красавец. Резо был женат на певице Анастасии Кочетковой, актрисе Надежде Михалковой, а сейчас встречается со светской дамой и бизнесвумен Надеждой Оболенцевой, которая выше его на десять сантиметров.
Дэниэл Рэдклифф
Актриса Эрин Дарк старше звезды фильмов о Гарри Поттере Дэниэла Рэдклиффа на пять лет и выше на пять сантиметров. Ни возраст, ни рост не помешал счастью влюбленных, познакомившихся на съемках драмы «Убей своих любимых».
Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози ниже своей супруги, модели Карлы Бруни на десять сантиметров. Политик никогда не комплексовал по этому поводу и всегда гордился длинноногой высокой женой. Карла тем временем гордо вышагивала с мужем во время официальных мероприятий в туфлях на высоких каблуках.
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Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru