Цекало, Стэтхэм и другие известные мужчины небольшого роста с длинноногими красавицами-возлюбленными

Известный продюсер и шоумен Александр Цекало ниже 170 сантиметров, зато с лихвой компенсирует свой скромный рост мощной харизмой. Жены артиста всегда были выше: несколько лет Цекало весьма эффектно смотрелся на сцене со своей супругой Лолитой Милявской, с которой выступал в составе кабаре-дуэта «Академия», а недавно объявил о разводе с обворожительной блондинкой, сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. Новой избранницей Александра Евгеньевича стала актриса Дарине Эрвин, которая моложе его на двадцать лет и...выше на несколько сантиметров.

Джейсон Стэтхэм