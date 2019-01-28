СМИ выяснили личность молодой возлюбленной Александра Цекало

В середине ноября минувшего года в Сети появились снимки, на которых продюсер Александр Цекало недвусмысленно обнимает молодую брюнетку с азиатской внешностью. А пару недель назад шоумен сделал официальное заявление о разводе с 34-летней супругой Викторией Галушкой: «Я официально разведен и свободен. Поэтому слово «любовница» неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер».

СМИ выяснили, что новая возлюбленная Александра Цекало — актриса Дарина Эрвин. Девушка родилась в русско-корейской семье, а в настоящее время строит актерскую карьеру в Голливуде. За плечами девушки эпизодические роли в сериале «Идеальное убийство» и фильме «Кое-что на день рождения». «Она много лет прожила в Лос-Анджелесе. <…> Знаю, что ее папа кореец, а мама русская. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Дарину в Корее считают очень красивой. Популярный в стране портал с удовольствием публиковал ее фото. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой. Какая фамилия у нее была раньше — не знаю», — цитирует «Экспресс-газета» Филиппа Калмбача, занимавшегося портфолио Дарины.