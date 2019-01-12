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«Любви невозможно дать слишком много»: Цекало объявил о разводе с сестрой Брежневой и помолвке с новой избранницей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Галушка и Александр Цекало

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Оказалось, что 57-летний продюсер уже давно тайно развелся с 34-летней Викторией Галушкой.

В середине ноября прошлого года Сеть «взорвали» снимки, на которых известный продюсер и шоумен Александр Цекало отлично проводил время в одном из московских ресторанов, но не в компании супруги Виктории Галушки, а с другой девушкой — с внешностью азиатского типа.

А в новогодние праздники Цекало видели на улицах Рима и Барселоны рука об руку с той же молодой красавицей. «Но как же Виктория?» — подумали многие журналисты. Наконец, вчера вечером, 11 января, Александр ответил на настойчивые вопросы о своей личной жизни.

«Я официально разведен и свободен. Поэтому слово «любовница» неуместно и оскорбительно, — заявил Александр «Комсомольской правде». — Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер».

Напомним, знаменитость был женат три раза — первыми его супругами были певицы Алена Шиферман и Лолита Милявская, обеим, по признаниям женщин, он был неверен. От Виктории у Цекало есть 10-летняя дочь Саша и 6-летний сын Миша, а также, по неподтвержденной информации, еще один маленький ребенок.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, East News, Starface

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