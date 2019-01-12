«Любви невозможно дать слишком много»: Цекало объявил о разводе с сестрой Брежневой и помолвке с новой избранницей

«Я официально разведен и свободен. Поэтому слово «любовница» неуместно и оскорбительно, — заявил Александр «Комсомольской правде». — Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер».

Напомним, знаменитость был женат три раза — первыми его супругами были певицы Алена Шиферман и Лолита Милявская, обеим, по признаниям женщин, он был неверен. От Виктории у Цекало есть 10-летняя дочь Саша и 6-летний сын Миша, а также, по неподтвержденной информации, еще один маленький ребенок.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, East News, Starface