Брежнева, Гагарина, Бекхэм и еще 7 звезд, которых постоянно «разводят» с мужьями

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились пять лет назад. У пары растет чудесная дочь Мия. Дмитрий как родного принял сына Полины от первого брака. Но периодически в Сети возникают слухи о разладе в семье певицы и фотографа, на которые Дмитрий реагирует с иронией. Незадолго до Нового года появились сообщения, что Полина Гагарина собирается встречать Новый год в компании актера Евгения Бороденко. И даже больше: сообщили, что певица уходит к нему от мужа. Дмитрий Исхаков в ответ опубликовал в Instagram шуточный пост на эту тему. «Да что происходит?! Что же делать?! Почему я тут такой неприятный?! Неудивительно, что ушла. Я бы сам от себя ушел. Женя вон какой красавец. Но вообще, конечно, обидно. Делаешь им гуакомоле, а они... Как же так?» — написал фотограф.

Виктория Бекхэм