Брежнева, Гагарина, Бекхэм и еще 7 звезд, которых постоянно «разводят» с мужьями
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я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty
Вера Брежнева
Фото: Instagram
Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе уже много лет, а в браке — почти пять. За все это время слухи о разводе певицы и продюсера появлялись не раз. Недавно Вера сама ответила на сплетни об изменах мужа: «Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, регулярно разводиться и погуливать! Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо».
Полина Гагарина
Фото: Starface
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились пять лет назад. У пары растет чудесная дочь Мия. Дмитрий как родного принял сына Полины от первого брака. Но периодически в Сети возникают слухи о разладе в семье певицы и фотографа, на которые Дмитрий реагирует с иронией. Незадолго до Нового года появились сообщения, что Полина Гагарина собирается встречать Новый год в компании актера Евгения Бороденко. И даже больше: сообщили, что певица уходит к нему от мужа. Дмитрий Исхаков в ответ опубликовал в Instagram шуточный пост на эту тему. «Да что происходит?! Что же делать?! Почему я тут такой неприятный?! Неудивительно, что ушла. Я бы сам от себя ушел. Женя вон какой красавец. Но вообще, конечно, обидно. Делаешь им гуакомоле, а они... Как же так?» — написал фотограф.
Виктория Бекхэм
Фото: Eastnews
Дэвид и Виктория Бекхэмы являются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса и растят четверых детей. За те годы, что они вместе, их «разводили» много раз... В СМИ не раз появлялись сообщения об изменах футболиста, на которые Виктория не реагировала, отмечая лишь, что со своими семейными проблемами разберется сама. Когда они редко выходили вместе в свет или Бекхэм выглядела грустной (а Виктория вообще редко улыбается), им снова предрекали скорое расставание. В итоге в июле они отметили 20-летнюю годовщину свадьбы и в очередной раз признались друг другу в любви — наперекор всем домыслам и подозрениям.
Наталья Чистякова-Ионова
Фото: Starface
Вот уже несколько лет появляются слухи о том, что брак Натальи Чистяковой-Ионовой с бизнесменом Александром Чистяковым трещит по швам. Якобы именно поэтому певица так любит публиковать в соцсетях откровенные фотографии и выходит в свет в слишком смелых нарядах и... без мужа. Сами супруги высмеивают подобные сплетни и продолжают демонстрировать семейную идиллию на снимках с отдыха, в дни годовщин и с детьми.
Джулия Робертс
Фото: Eastnews
Голливудская звезда Джулия Робертс почти двадцать лет замужем за кинооператом Дэнни Модером, от которого у нее подрастают две сыновей. «Ужасно некомфортно заходить в магазин и видеть таблоиды с заголовками о моем грядущем разводе! На одной неделе они пишут: "Развод будет стоить 150 миллионов долларов", а буквально на следующей сумма подросла уже до 275 миллионов… Привыкнуть к подобному "сопровождению" жизни непросто. Сложнее всего — скрывать всю эту чушь от детей. Так что травля в таблоидах задевает мои чувства. Потому что я очень горжусь своим браком с Дэнни Модером!» — рассказала актриса в интервью «7Дней».
Ким Кардашьян
Фото: Eastnews
Если верить таблоидам, то получается, что Канье Уэст и Ким Кардашьян перманентно находятся на грани развода. Масла в огонь подливает сама звезда реалити, которая откровенно говорит о том, что порой устает от выходок своего экстравагантного и импульсивного супруга, с которым сложно вести тихую спокойную семейную жизнь. Впрочем, вопреки слухам, Ким и Канье в браке уже более пяти лет, а в прошлом году у них родился четвертый ребенок.
Лариса Гузеева
Фото: Eastnews
Звезда шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева время от времени рассказывает в эфире передачи о проблемах в браке с ресторатором Игорем Бухаровым, после чего часто появляются слухи об их скором разводе. Женаты они уже более двадцати лет и пока расставаться, судя по всему, не собираются.
Наташа Королева
Фото: Global Look Press / Ruslan Roschupkin
Поначалу в крепкий брак Наташи Королевой с эффектным танцором стриптиза Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан, никто не верил... «Разводили» их много раз, а они вместе вот уже почти двадцать лет.
Меган Фокс
Фото: Global Look Press / Leonard Ortiz
Меган Фокс и Брайану Остину Грину постоянно предрекают развод. Они и правда пытались расстаться дважды: сначала спустя три года после помолвки, потом через пять лет после свадьбы. Тогда Меган подала документы на развод, которые забрала, узнав, что беременна третьим ребенком.
Агата Муцениеце
Фото: Starface
Агата Муцениеце и Павел Прилучный не скрывают, что оба они личности эмоциональные, страстные, вспыльчивые... Актеры могут поругаться, решить расстаться, отписаться друг от друга в Instagram, дать пищу для новых слухов о разводе. А потом они снова мирятся, признаются друг другу в любви и публикуют в соцсетях милые семейные фото.
Фото: GlobalLookPress, eastnews, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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