«Почему я такой неприятный?» Дмитрий Исхаков посмеялся над слухами об изменах Полины Гагариной

На днях появились сообщения, что Полина Гагарина собирается встречать Новый год в компании актера Евгения Бороденко, друга Екатерины Варнавы. И даже больше: сообщили, что певица уходит к нему от мужа.

Дмитрий Исхаков опубликовал в Instagram шуточный пост на эту тему. «Бл...да что происходит?! Что-же делать?! Почему я тут такой неприятный?! Не удивительно, что ушла. Я бы сам от себя ушел. Женя вон какой красавец. Но вообще, конечно, обидно. Делаешь им гуакомоле, а они... Катя, Женя...Как же так?», — написал фотограф.