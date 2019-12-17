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«Почему я такой неприятный?» Дмитрий Исхаков посмеялся над слухами об изменах Полины Гагариной

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Слайд, который
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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Фото: Instagram

Фотограф уже привык, что временами всплывают подобные «новости».

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились 5 лет назад. У пары растет чудесная дочь Мия. Дмитрий как родного принял сына Полины от первого брака. Но периодически в Сети возникают слухи о разладе в семье певицы и фотографа. На которые Дмитрий реагирует с иронией.

На днях появились сообщения, что Полина Гагарина собирается встречать Новый год в компании актера Евгения Бороденко, друга Екатерины Варнавы. И даже больше: сообщили, что певица уходит к нему от мужа.

Дмитрий Исхаков опубликовал в Instagram шуточный пост на эту тему. «Бл...да что происходит?! Что-же делать?! Почему я тут такой неприятный?! Не удивительно, что ушла. Я бы сам от себя ушел. Женя вон какой красавец. Но вообще, конечно, обидно. Делаешь им гуакомоле, а они... Катя, Женя...Как же так?», — написал фотограф.

«Улыбайся, Полинка — звезда, это ее шлейф из слухов, догадок, придумок», «Кошмар какой! Какую фигню только ни напишут…», «Не успели с Лазаревым поженить, а уже Бороденко на подхвате. Да, Полина жжет», «Аххаа, как смешно. Неужели кто-то в подобное поверит?», — поддержали Дмитрия в комментариях.

А как, по-вашему, нужно реагировать на подобные слухи?

Фото и видео: Instagram

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