Больше — не значит лучше: Варнава, Погребняк, Алекса и другие знаменитости, избавившиеся от «надутых» губ

Екатерина Варнава недавно откровенно рассказала о том, что уменьшила свою большую от природы грудь, а также губы, которые когда-то увеличила. «Меня обвиняют в огромном количестве пластических операций, но на лице нет ни одной. Я ни разу не трогала свой нос и не буду, потому что 60 процентов моего лица — это нос, и он в принципе мне нравится. Да, я когда-то закачала себе губы и потом их выкачала, чтобы они вернулись в нормальное состояние. В нормальное состояние они, конечно, не вернутся, но будут более-менее адекватные», — призналась звезда Comedy Woman в интервью Ксении Собчак.

Мария Погребняк