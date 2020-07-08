Больше — не значит лучше: Варнава, Погребняк, Алекса и другие знаменитости, избавившиеся от «надутых» губ
Фото: Instagram / Екатерины Варнавы
Екатерина Варнава
Фото: Starface / Instagram Екатерины Варнавы
Екатерина Варнава недавно откровенно рассказала о том, что уменьшила свою большую от природы грудь, а также губы, которые когда-то увеличила. «Меня обвиняют в огромном количестве пластических операций, но на лице нет ни одной. Я ни разу не трогала свой нос и не буду, потому что 60 процентов моего лица — это нос, и он в принципе мне нравится. Да, я когда-то закачала себе губы и потом их выкачала, чтобы они вернулись в нормальное состояние. В нормальное состояние они, конечно, не вернутся, но будут более-менее адекватные», — призналась звезда Comedy Woman в интервью Ксении Собчак.
Мария Погребняк
Фото: Starface / Instagram Марии Погребняк
Cупруга нападающего московского «Динамо» Павла Погребняка стала звездой Instagram благодаря эффектной внешности. Мария похожа на куклу Барби: тонкие черты лица, высокие скулы, пухлые губы, осиная талия и бесконечные ноги. Многие критикуют ее за чрезмерную любовь к пластической хирургии — якобы и грудь она увеличила, и пару ребер удалила, и нос подкорректировала, и губы накачала... Погребняк тем временем уверяет, что пластику не делала. Разве что когда-то давно увлеклась увеличением губ, которые в итоге решила «сдуть».
Алекса
Фото: Globallookpress / Alexander Keltik / Instagram Алексы
Выпускница «Фабрики звезд» Александра Чвикова, запомнившаяся всем в образе свежей, милой, юной девочки с ангельским лицом, после шоу изменилась до неузнаваемости. Алекса так увлеченно увеличивала губы, что ее стали называть жертвой пластической хирургии. Сейчас девушка снова выглядит более естественно, а ее подписчики в Instagram умоляют ее прекратить эксперименты.
Мария Малиновская
Фото: Eastnews
Маша Малиновская совершила классическую ошибку девушек, увлекшихся пластической хирургией: потеряла чувство меры. Телеведущая увеличивала губы до тех пор, пока ее верхняя губа уже не прикрывала зубы и стала похожа на заячью. Только тогда Маша решила, что лучше вернуться к более естественным размерам.
Анастасия Решетова
Фото: Instagram Анастасияя Решетовой
Анастасия Решетова пару лет назад стала на один шаг ближе к натуральной красоте. «Удалила весь гель из губы. Больше — не значит лучше», — написала невеста Тимати в «stories». Фолловеры позитивно отнеслись к изменениям. «Хорошо, хоть губы в нормальное состояние возвращаешь! Супер», «Аааааа) Я сразу заметила про губы на последних фото!! Ты красива от природы нереально! Правильно сделала», — писали они в комментариях к постам в блоге модели.
Юлия Волкова
Фото: Eastnews / Instagram Юлии Волковой
Юлия Волкова прославилась как миниатюрная брюнетка из группы «Тату». Начав сольную карьеру, певица стала стремительно меняться. Из девочки-подростка с точеной фигурой и тонкими чертами лица Юля превратилась в женщину-вамп с внушительным бюстом и огромными губами. Сама Волкова заявила, что решилась на операции не из-за комплексов, а потому что любит эксперименты. Правда, губы она все-таки решила в итоге уменьшить, настолько нелепо они смотрелись.
Фото: Instagram, globallookpress, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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