22-летняя Анастасия Решетова уменьшила губы: «Больше — не значит лучше»

Сегодня 22-летняя модель Анастасия Решетова стала на один шаг ближе к натуральной красоте. «Удалила весь гель из губы. Больше — не значит лучше», — написала невеста Тимати в «stories».

Подписчики позитивно отнеслись к изменениям. «Хорошо, хоть губы в нормальное состояние возвращаешь! Супер», «Аааааа) Я сразу заметила про губы на последних фото!! Ты красива от природы нереально! Правильно сделала», — пишут они в комментариях к постам в блоге модели.

Жених Анастасии пока никак не прокомментировал изменения. Как вы считаете, он заметит?