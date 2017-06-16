На этот раз некоторые знаменитости так принарядились, что в отдельных случаях мы не могли поверить своим глазам.

Елена Кондулайнен

На церемонии закрытия 39-го Московского международного фестиваля звезды выглядели намного лчше, чем на открытии. Но были исключения. До сих пор не можем понять, кто вдохновил Елену Кондулайнен — Мадонна из клипа Material Girl и Мэрилин Монро или кукла Барби. Или что вообще это было? Алла Довлатова

В случае с Аллой Довлатовой ситуация была менее плачевной. Актриса, три меясяца назад родившая дочь, видимо, хотела продемонстрировать, что снова в строю и выйти на красную дорожку с «с огоньком». Мини, кружево, черная шнуровка, платформы, ярко-красный цвет — все это вместе уже плохо, а тут еще и смешные подплечники, не соответствующая мероприятияю будничная сумка и совершенно не подходящая Алле Довлатовой длина платья. Юлия Хлынина

Актриса Юлия Хлынина выбрала более дерзкий способ показать себя во всей красе и вышла на красную дорожку в прозрачном черном платье. Во-первых, оно не подходило Юле по длине. Да и в целом смотрелось на ней, как сексульный домашний халатик. Анастасия Задорожная

У Анастасии Задорожной прекрасная фигура, но не идеальная. Платье скрыло все достоинства актрисы, которые она не раз демонстрировала во всей красе в откровенных съемках, а вот слишком полные руки оказались в центре внимания. Виктория Соловьева

В большее смятение на красной дрожке закрытия ММКФ, чем Елена Кондуйлайнен, вводила только актриса Виктория Соловьева. Особенно впечатляет вид сзади.

Селин Дион

Селин Дион на прошедшей неделе потянуло на смелые эксперименты со стилем. Как же далека она от истины, если думает, что выглядела круто и модно. Змеиного плаща, который волочился за ней, певице показалось мало, так что она надела еще и футболку с тигром, сапоги-чулки и закрепила уже и так просто ошеломляющий результат кожаной кепкой. Браво, не каждый сможет выглядеть настолько нелепо. Екатерина Редникова

Екатерина Редникова стала частой гостьей светских мероприятий, на которых неизменно демонстрирует пышную грудь. Мало того, что актрису совершенно не смущает результ совместной работы гравитации и времени, так она еще выбирает такие декольте, чтобы вместе с вырезом пространство между ее грудями образовывало ромб. По всем законам геометрии. Олеся Судзиловская

У Олеси Судзиловской редко случаются модные промахи, но и она не без греха. На этот раз актриса была похожа на Пьеро, который перестал грустить, а переодеться во что-нибудь адекватное забыл. Деми Мур

Деми Мур недавно призналась, что из-за стресса у нее выпали передние зубы, и даже показала фото в качестве доказательства. На премьере фильма «Слепота» в Нью-Йорке актриса продемонстрировала не только обновленную голливудскую улыбку, но и костюм, похожий на бабушкино стеганое одеяло. Адрия Архона

Адрия Архона на премьере фильма «Дом» в Голливуде была похожа на стильную медсестру. Или, например, дантиста, вставившего зубы Деми Мур Мэри Чартерис