В Москве открылся 39-й Московский международный кинофестиваль.

Встречал гостей в кинотеатре «Россия» президент фестиваля Никита Михалков. Пожжержать режиссера приехали супруга Татьяна и сын Артем. Правда, позировал на красной дорожке Михалков с вошедший в состав жюри этого года актрисой Орнеллой Мутти, которую буквально не выпускал из объятий.

По красной дорожке перед церемонией прошлись Светлана Ходченкова, Екатерина Климова, Екатерина Вилкова, Олеся Судзиловская, Наталья Ионова, Екатерина Шпица, Кристина Орбакайте, Светлана Бондарчук, Елена Кондулайнен, Вера Глаголева с дочерью Анастасией Шубской и многие другие.

Саму церемонию открыли актриса Дарья Мороз и режиссер Егор Климович. В честь Дня памяти и скорби Наргиз Закирова исполнила песню «Верните память». Слова композиции сочинила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая также вышла на сцену и предложила отдать дань уважения российским солдатам, которые воюют и погибают в Сирии.

Затем в образе Артура Пирожкова появился Александр Рева и спел свой хит «Как Челентано». Шоумен признался в любви Орнелле Мути, снявшейся в его клипе, и просил ее выйти на сцену, но актриса предпочла остаться в зрительном зале — поближе к Никите Михалкову. Сам Михалков торжественно открыл фестиваль с председателем жюри фестиваля и обладателем двух «Золотых Георгиев», иранским режиссером Резой Миркарими. Михалков отметил, что предложил возглавить жюри именно Миркарими, чтобы тот не получил главную награду ММКФ в третий раз и дал возможность посоревноваться другим.

Первый приз кинофестиваля «За вклад в мировой кинематограф» получил давний друг и коллега Никиты Сергеевича актер Франко Неро. В этом году на ММКФ в специальной программе «Русский след» представлен фильм «Смерть Шейха» о кинозвезде немого экрана и первом секс-символе Голливуда Рудольфе Валентино, главные роли в котором сыграли Франко Неро и Изабелла Росселини.

Завершилась церемония открытия показом фильма индийского режиссера С.С. Раджамоули «Бахубали. Завершение». ММКФ продлится до 29 июня. За неделю в кинотеатре «Октябрь» покажу более двухсот полнометражных и короткометражных картин, вошедших в основную конкурсную и многочисленные специальные программы.

Фото: Александра Погиба / Passion.ru