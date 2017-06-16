В Москве открылся 39-й Московский международный кинофестиваль.
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Орнелла Мути и Никита Михалков

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Встречал гостей в кинотеатре «Россия» президент фестиваля Никита Михалков. Пожжержать режиссера приехали супруга Татьяна и сын Артем. Правда, позировал на красной дорожке Михалков с вошедший в состав жюри этого года актрисой Орнеллой Мутти, которую буквально не выпускал из объятий.

Орнелла Мути и Никита Михалков

По красной дорожке перед церемонией прошлись Светлана Ходченкова, Екатерина Климова, Екатерина Вилкова, Олеся Судзиловская, Наталья Ионова, Екатерина Шпица, Кристина Орбакайте, Светлана Бондарчук, Елена Кондулайнен, Вера Глаголева с дочерью Анастасией Шубской и многие другие.

Олеся Судзиловская

Саму церемонию открыли актриса Дарья Мороз и режиссер Егор Климович. В честь Дня памяти и скорби Наргиз Закирова исполнила песню «Верните память». Слова композиции сочинила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая также вышла на сцену и предложила отдать дань уважения российским солдатам, которые воюют и погибают в Сирии.

Мария Захарова

Затем в образе Артура Пирожкова появился Александр Рева и спел свой хит «Как Челентано». Шоумен признался в любви Орнелле Мути, снявшейся в его клипе, и просил ее выйти на сцену, но актриса предпочла остаться в зрительном зале — поближе к Никите Михалкову. Сам Михалков торжественно открыл фестиваль с председателем жюри фестиваля и обладателем двух «Золотых Георгиев», иранским режиссером Резой Миркарими. Михалков отметил, что предложил возглавить жюри именно Миркарими, чтобы тот не получил главную награду ММКФ в третий раз и дал возможность посоревноваться другим.

Первый приз кинофестиваля «За вклад в мировой кинематограф» получил давний друг и коллега Никиты Сергеевича актер Франко Неро. В этом году на ММКФ в специальной программе «Русский след» представлен фильм «Смерть Шейха» о кинозвезде немого экрана и первом секс-символе Голливуда Рудольфе Валентино, главные роли в котором сыграли Франко Неро и Изабелла Росселини.

Завершилась церемония открытия показом фильма индийского режиссера С.С. Раджамоули «Бахубали. Завершение». ММКФ продлится до 29 июня. За неделю в кинотеатре «Октябрь» покажу более двухсот полнометражных и короткометражных картин, вошедших в основную конкурсную и многочисленные специальные программы.

Фото: Александра Погиба / Passion.ru