В Москве завершился 39-й Московский международный кинофестиваль.

Впервые на красную дорожку с супругом Гелой Месхи вышла ведущая церемонии закрытия этого года Екатерина Климова. Актриса выбрала более удачный, чем на открытии фестиваля, наряд — подчеркивающее фигуру черное платье с небольшим шлейфом.

Гела Месхи и Екатерина Климова

По красной дорожке также прошли Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Олеся Судзиловская, Никита и Татьяна Михалковы, Татьяна Навка. Кирилл Сафронов и Александра Зверева, Юлия Пересильд и многие другие.

Вместе с Екатериной Климовой церемонию закрятия вел Вячеслав Манучаров. Объявление победителей началось с вручения новой премии на фестивале — «За создание образа Москвы в кино». Лучшей в этой номинации была названа Анна Меликян с киноальманахом «Про любовь», обошедшим фильмы «Духлесс», «Духлесс 2» и «14+».

Победителем 39-го Московского международного кинофестиваля стал документальный фильм «Хохлатый ибис» об экологических проблемах в Китае режиссера Лян Цяо, получившего главную награду — «Золотого Святого Георгия». «Серебряный Святой Георгий» за режиссуру достался турецкому режиссеру Фикрету Рейхану и его картине «Желтая жара» о семье нелегальных иммигрантов. Специальный приз жюри получил самый необычный фильм фестиваля — «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, главную роль в котором сыграла Светлана Немоляева.