Церемония закрытия ММКФ-2017: звезды на красной дорожке и победители фестиваля
Впервые на красную дорожку с супругом Гелой Месхи вышла ведущая церемонии закрытия этого года Екатерина Климова. Актриса выбрала более удачный, чем на открытии фестиваля, наряд — подчеркивающее фигуру черное платье с небольшим шлейфом.
По красной дорожке также прошли Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Олеся Судзиловская, Никита и Татьяна Михалковы, Татьяна Навка. Кирилл Сафронов и Александра Зверева, Юлия Пересильд и многие другие.
Вместе с Екатериной Климовой церемонию закрятия вел Вячеслав Манучаров. Объявление победителей началось с вручения новой премии на фестивале — «За создание образа Москвы в кино». Лучшей в этой номинации была названа Анна Меликян с киноальманахом «Про любовь», обошедшим фильмы «Духлесс», «Духлесс 2» и «14+».
Победителем 39-го Московского международного кинофестиваля стал документальный фильм «Хохлатый ибис» об экологических проблемах в Китае режиссера Лян Цяо, получившего главную награду — «Золотого Святого Георгия». «Серебряный Святой Георгий» за режиссуру достался турецкому режиссеру Фикрету Рейхану и его картине «Желтая жара» о семье нелегальных иммигрантов. Специальный приз жюри получил самый необычный фильм фестиваля — «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, главную роль в котором сыграла Светлана Немоляева.
Победители ММКФ-2017:
Лучший фильм
«Хохлатый ибис», режиссер Лян Цяо (Китай)
Специальный приз жюри
«Мешок без дна», режиссер Рустам Хамдамов (Россия)
Лучшая режиссура
«Желтая жара», режиссер Фикрет Рейхан (Турция)
Лучшая мужская роль
Сон Хён Чу, «Обычный человек» (Южная Корея)
Лучшая женская роль
Верена Альтербергер, «Лучший из миров» (Австрия)
Приз зрительских симпатий
«Карп отмороженный», режиссер Владимир Котт (Россия)
Приз жюри российских критиков
«Мешок без дна» (Россия), «Симфония для Аны» (Аргентина)
Приз международной федерации кинокритиков
«Апрельский сон длиной в три года», режиссер Рютаро Накагава (Япония)
Лучший документальный фильм
«Опера», режиссер Жан-Стефан Брон(Франция/Швейцария)
Приз за лучший короткометражный фильм
«Скорая помощь», режиссер Себастиан Торнгрен Вартин (Норвегия)
Фото: Александра Погиба / Passion.ru, Starface