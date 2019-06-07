Дженнифер Лопес, Анна Курникова, Алла Пугачева и другие знаменитые мамы двойняшек

Диана Арбенина стала мамой в феврале 2010 года в возрасте 35 лет. Имя отца Марты и Артема певица тщательно скрывает, поэтому в Сети некоторое время муссировались слухи об ЭКО. В беседе с ведущей Ириной Шихман Арбенина опровергла подобные домыслы: «Это был живой папа. Этим ограничимся, потому что сейчас человека обидим». По словам Дианы, она рада, что стала мамой в зрелом возрасте, так как благодаря этому более ответственно подходит к воспитанию детей, «Пытаться понять мотивы поведения своего ребёнка, уделять ему больше времени и воспитывать его, полагаясь на доброту. Знания, образованность, эрудиция – это все не помогает воспитывать душу. Для меня ценно не то, что мой сын наизусть знает столицы всех стран мира, а то, что ему жалко, к примеру, собаку – и он может заплакать от этого», — рассказала она в интервью газете Metro.

Анджелина Джоли