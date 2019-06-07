Дженнифер Лопес, Анна Курникова, Алла Пугачева и другие знаменитые мамы двойняшек

Дженнифер Лопес
Фото: Globallookpress / Face to face
Дженнифер Лопес не скрывает, что много лет мечтала о детях и большой семье, но у нее не получалось забеременеть. Впервые стать мамой певице удалось ближе к сорока годам. Двойняшки Эмма и Макс родились с помощью ЭКО 22 февраля 2008 года в браке певицы с музыкантом Марком Энтони, спустя почти четыре года после свадьбы. Теперь, несмотря на плотный рабочий график, Дженнифер старается как можно больше времени проводить с малышами и даже берет их с собой на гастроли и съемочные площадки.
Анна Курникова
Фото: Getty
Новость о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями, для поклонников пары оказалась полной неожиданностью. В декабре 2017 года у них родились двойняшки Николас и Люси. Курникова и Эглесиас с удовольствием делятся фотографиями и видео с участием малышей. «Многие спрашивают меня: «Энрике, даже с одним ребенком тяжело! Как ты одновременно справляешься с двумя детьми?» Люди, не спрашивайте меня об этом. Это все Анна. Она настоящий супергерой!», — признался певец в одном из интервью.
Шарлин Уиттсток
Фото: Eastnews
Дети князя Монако Альбера II и княгини Шарлен Жак и Габриэла появились на свет в Госпитале принцессы Грейс в декабре 2014 года. Близнецы родились с помощью кесарева сечения на 2 недели раньше срока. Несмотря на то, что девочка родилась первой, согласно законам княжества, будущим правителем станет ее брат. «Она стремится проводить с малышами как можно больше времени. Она встает с ними в 6 или 6:30, и все утро они вместе. Каждый день. Затем она занимается делами благотворительного фонда и своими занятиями, не бросает плавание. Я уверен, что они не были бы такими радостными и постоянно не улыбались бы, если бы у них не было такой хорошей матери как она», — цитирует князя издание People.
Алла Пугачева
Фото: Starface
В 2013 году новость о пополнении в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Борисовна сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье. Когда малыши подросли, Пугачева снова начала выходить в свет, выступать и призналась, что благодаря Лизе и Гарри обрела вторую молодость и теперь чувствует себя счастливой как никогда. Галкины-младшие уже стали почти так же популярны, как и их знаменитые родители. Прославились они благодаря тому, что Галкин и Пугачева регулярно публикуют в соцсетях фотографии и видео с ними, а также появляются с ними на светских мероприятиях.
Диана Арбенина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Диана Арбенина стала мамой в феврале 2010 года в возрасте 35 лет. Имя отца Марты и Артема певица тщательно скрывает, поэтому в Сети некоторое время муссировались слухи об ЭКО. В беседе с ведущей Ириной Шихман Арбенина опровергла подобные домыслы: «Это был живой папа. Этим ограничимся, потому что сейчас человека обидим». По словам Дианы, она рада, что стала мамой в зрелом возрасте, так как благодаря этому более ответственно подходит к воспитанию детей, «Пытаться понять мотивы поведения своего ребёнка, уделять ему больше времени и воспитывать его, полагаясь на доброту. Знания, образованность, эрудиция – это все не помогает воспитывать душу. Для меня ценно не то, что мой сын наизусть знает столицы всех стран мира, а то, что ему жалко, к примеру, собаку – и он может заплакать от этого», — рассказала она в интервью газете Metro.
Анджелина Джоли
Фото: Getty
Анджелина Джоли известна своей огромной любовью к детям — актриса растит троих сыновей и троих дочерей. От экс-супруга Брэда Питта актриса родила дочь Шайло и двойняшек Нокса и Вивьен, которыми забеременела с помощью ЭКО.
Мария Шукшина
Фото: Instagram
Мария Шукшина — популярная актриса, телеведущая, заслуженная артистка России, дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной и... мама четверых детей. От первого брака с однокурсником у Марии есть дочь Анна. Во втором браке на свет появился сын Макар, названный в честь деда актрисы. В 2005 году Шукшина родила близнецов Фому и Фоку от юриста Бориса Вишнякова.
Джулия Робертс
Фото: Globallookpress / Kevin Sullivan
В результате экстракорпорального оплодотворения появились на свет дети голливудской звезды Джулии Робертс. Актриса родила двойняшек Хэзел и Финнеаса от супруга, оператора Дэнни Модера. Спустя три года у пары родился сын Генри.
Эмма Малинина
Фото: Globallookpress / Natalia Shakhanova
Александр и Эмма Малинины счастливы вместе уже тридцать лет. У супругов подрастает двое общих детей — двойняшки Устинья и Фрол, родившиеся в 2000 году. Ребята учатся в Германии, где Устинья решила попробовать свои силы в национальном хоре — и у нее все получилось. Теперь девушка старается развивать свой музыкальный талант. «В Германии все равны. Тебя уважают за то, кто ты есть, а не за то, кто твои родители. Это, кстати, очень помогает в творчестве, потому что никто никогда не скажет, что папа сделал все за меня. Конечно, он меня поддерживает, однако я стараюсь идти своим путем», — рассказала Устинья в интервью порталу WMJ.ru.
Мэрайя Кери
Фото: Globallookpress / Dave Longendyke
Мэрайя Кэри забеременела с помощью ЭКО в 41 год и родила близнецов Мороккана и Монро от теперь уже бывшего супруга, шоумена Ника Кэннона. Беременность певицы протекала очень тяжело, так что после рождения малышей она заявила, что больше заводить детей не собирается. «У меня был гестационный диабет, высокое артериальное давление, создавшее угрозу жизни, и все эти вещи, о которых вам лучше не знать. Но за пять лет со своими малышами я получила столько новых эмоций!» — рассказала Кэри в одном из интервью.
Амаль Клуни
Фото: Getty
Правозащитнице Амаль Аламуддин удалось покорить самого знаменитого закоренелого холостяка Голливуда Джорджа Клуни. Они поженились в 2014 году, а спустя три года Амаль, взявшая фамилию мужа, родила двойняшек — сына Александра и дочь Эллу. По слухам, забеременела супруга актера с помощью ЭКО.
Сара Джессика Паркер
Фото: Globallookpress / Lev Radin
Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер вышла замуж в 32 года за известного актера Мэттью Бродерика. Первого ребенка, сына Джеймса, Сара родила сама в 2002 году, а вот милых девочек-двойняшек Табиту и Марион в 2009 году родила суррогатная мать. Возможно, актриса бы и сама справилась с беременностью, но побоялась, что не сможет выносить здорового ребенка в 44 года.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress, Eastnews, Getty, Starface, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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