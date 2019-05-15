«Доченька любимая»: Максим Галкин показал новое милое видео с Лизой и Гарри

Все поклонники и подписчики Максима Галкина знают, какой он заботливый, любящий, терпеливый и мудрый отец. Это видно из того, как он общается с дочерью и сыном. Видеоролики с Гарри и Лизой регулярно появляются в Instagram на радость фанатов артиста. И каждый раз они собирают сотни восторженных комментариев.

Очередное видео детей Аллы Борисовны и Максима умилило фолловеров. В ролике отец показал мужские увлечения сына и милую беседу дочери с птичками.