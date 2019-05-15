«Доченька любимая»: Максим Галкин показал новое милое видео с Лизой и Гарри

Все поклонники и подписчики Максима Галкина знают, какой он заботливый, любящий, терпеливый и мудрый отец. Это видно из того, как он общается с дочерью и сыном. Видеоролики с Гарри и Лизой регулярно появляются в Instagram на радость фанатов артиста. И каждый раз они собирают сотни восторженных комментариев.
Очередное видео детей Аллы Борисовны и Максима умилило фолловеров. В ролике отец показал мужские увлечения сына и милую беседу дочери с птичками.
«Вот они сладкие!!», «Гарик точно будет инженером. Ерундой не занимается, все серьезно и по делу. Умница», «Как тонко Лиза уловила сходство!», «нереальные!!!!», - отреагировали подписчики. «Согласен!», - ответил Максим Галкин.
Но больше всего растрогала фраза из уст отца: «Доченька любимая». И в комментариях Максим добавил, что иначе никак.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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