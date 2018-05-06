А вы точно продюсер? Серябкина, Савичева и другие самые яркие и горячие подопечные Максима Фадеева

Линда
Линда стала первым артистом, с которым Максим Фадеев сотрудничал в качестве продюсера. Встреча с певицей была для него поворотной. Тогда, в начале 90-х Фадеев устал от постоянных комментариев радиостанций, отказывавших ставить в эфир его песни, а режиссер Федор Бондарчук предложил ему заняться аранжировками для композиций начинающей исполнительницы Светлана Гейман (настоящее имя Линды). Так началось долгое и плодотворное сотрудничество Фадеева и одной из самых необычных звезд российского шоу-бизнеса. Максим Александрович наконец стал очень популярным и смог донести свои идеи до широких масс, а необычная, эпатажная, стильная, загадочная, словно не от мира сего, Линда попокорила миллионы слушателей и девять раз получала титул «Певицы года». «Я отдал этой певице все, что я умел на тот момент. А Линда вкладывала все, что она умела, поэтому и получился такой проект», — рассказал впоследствии Максим Фадеев. Именно после сотрудничества с Линдой Фадеев решил сосредоточиться на карьере продюсера.
Наталья Чистякова - Ионова (Глюкоза)
В отличие от Линды, с Натальей у Максима Фадеева получилась совсем другая история. Он познакомился с юной звездой «Ерашала» Натальей Ионой на съемках фильма, к которому писал музыку. На тот момент Фадеев снова не мог пробиться на радио и телевидение с новыми проектами, которые были менее успешны, чем сотрудничество с Линдой, и в итоге захотел сделать что-то очень попсовое и в духе времени. Так появился проект Глюкоза, а песня «Невеста», исполнявшаяся мультяшным голосом, стала хитом. Для Натальи Ионовой Максим Фадеев был не просто продюсером и наставником, но и практически отцом. Именно он помог Наталье справиться с пагубными пристрастиями, стать звездой и познакомил ее с нынешним супругом Александром Чистяковым. Ионова и Фадеев до сих пор сотрудничают и поддерживают очень теплые отношения.
Ольга Серябкина (группы Serebro)
Пожалуй, самая яркая, сексуальная и раскрепощенная подопечная Максима Фадеева — Ольга Серябкина, поющая в его группе Serebro. В далеком 2004 году девятнадцатилетняя Ольга снялась в клипе Димы Билана на песню «Мулатка», а затем работала танцовщицей балета и бэк-вокалисткой певца Иракли, сотрудничавшего тогда с Фадеевым. В группу Serebro Серябкину привела другая подопечная Максима Фадеева Елена Темникова.
Елена Темникова
Финалистка проекта «Фабрика звезд-2» была главной звездой группы Serebro и любимицей Максима Фадеева, а затем внезапно покинула проект. Возможно, потому что оказалась слишком самостоятельной и свободолюбивой девушкой. Пару лет назад Лена дала большое интервью, в котором заявила, что всегда была очень скромной, а в группе Фадеева была вынуждена изображать из себя секс-бомбу в слишком окровенных нарядах и вообще себе не принадлежала во время сотрудничества с продюсером. Сам Фадеев уход Темниковой из проекта назвал предательством. Сейчас певица занимается сольным творчеством, выпускает собственную линию одежды, все свободное время посвящвает семье и уверяет, что наконец чувствует себя счастливой, потому что занимается тем, что ей действительно нравится.
Юлия Савичева
Самая скромная и трогательная подопечная Фадеева Юлия Савичева — финалистка «Фабрика звезд-2» и участница конкурса «Евровидение 2004». Песни Юли, возможно, нравились не всем, зато своей искреннестью и чистотой она могла покорить, наверное, любого. Ценное качество в шоу-бизнесе, согласитесь. Большинство слушателей знают Юлю по композиции «Если в сердце живет любовь», ставшей саундтреком к сериалу «Не родись красивой». В 2014 году Савичева на несколько лет пропала с телеэкранов и из эфира радиостанций. Выяснилось, что все это время она была занята личной жизнью. Певица вышла замуж за композитора Александра Аршинова, а прошлым летом у них родилась дочь Анна. Недавно Юля снова начала записывать песни, выпускать клипы и появляться на музыкальных мероприятиях.
Наргиз Закирова
Наргиз Закирова напоминает новую версию певицы Линды, только двадцать лет спустя. Лысая, покрытая татуировками, в необычных нарядах и с дерзким готичным макияжем, словно прилетевшая с другой планеты, Закирова заняла второе место в шоу талантов «Голос» и начала сотрудничество с Максимом Фадеевым. Два года назад вышел в свет дебютный сольный альбом Наргиз «Шум сердца», песни для которого написал Фадеев.
Фото: instagram, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru