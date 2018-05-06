А вы точно продюсер? Серябкина, Савичева и другие самые яркие и горячие подопечные Максима Фадеева

В отличие от Линды, с Натальей у Максима Фадеева получилась совсем другая история. Он познакомился с юной звездой «Ерашала» Натальей Ионой на съемках фильма, к которому писал музыку. На тот момент Фадеев снова не мог пробиться на радио и телевидение с новыми проектами, которые были менее успешны, чем сотрудничество с Линдой, и в итоге захотел сделать что-то очень попсовое и в духе времени. Так появился проект Глюкоза, а песня «Невеста», исполнявшаяся мультяшным голосом, стала хитом. Для Натальи Ионовой Максим Фадеев был не просто продюсером и наставником, но и практически отцом. Именно он помог Наталье справиться с пагубными пристрастиями, стать звездой и познакомил ее с нынешним супругом Александром Чистяковым. Ионова и Фадеев до сих пор сотрудничают и поддерживают очень теплые отношения.

Ольга Серябкина (группы Serebro)