В этом году состоится первая торжественная церемония вручения новой музыкальной премии

Минувшим вечером в одном из московских ресторанов состоялась pre-party музыкальной премии «ЖАРА Music Awards», которую посетили многие отечественные селебрити. На красной дорожке были замечены EMIN, Григорий Лепс, Валерия и Иосиф Пригожин, Юлия Савичева, группа «Фабрика», Яна Чурикова, Юлия Барановская, Мария Погребняк, Яна Кошкина, Artik&Asti и многие другие звезды. Многие из гостей мероприятия выступили на сцене, порадовав присутствующих своими хитами.

Главное отличие премии «Жара Music Awards» от остальных музыкальных наград в том, что победителей в номинациях будут выбирать представители шоу-бизнеса. Как отмечают организаторы, сто самых популярных персон, среди которых певцы, актеры театра и кино, спортсмены, телеведущие, определили, кто же достоин получить высшую оценку и стать победителем в той или иной номинации. А 4 марта станут известны имена лучших из лучших. Организаторами премии выступили музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, музыкант Григорий Лепс и генеральный директор и председатель правления ЗАО «Русская Медиагруппа» Сергей Кожевников.