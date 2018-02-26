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Дочь Юлии Савичевой становится копией папы

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Фото из Instagram Юлии Савичевой
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31-летняя Юлия Савичева рассказала, на кого похожа ее дочь и показала фото из своего детства.

В июле прошлого года финалистка второй «Фабрики звезд» Юлия Савичева стала мамой. После неудачной первой попытки ей удалось выносить и родить дочь. Сегодня певица рассказала, на кого похожа малышка и показала детские фотографии — свою и мужа.

«День за днем все больше замечаю, как наша Анечка становится копией мужа. Черты лица, даже мелкие жесты, не говоря уже об улыбке. Правда, цвет волос мой! Рыжая генетика. Для меня огромное счастье видеть, что доча сейчас впитывает все лучшее, что мы хотим ей отдать. А сходство с Сашей — вообще отдельная тема. Несмотря на то, что мы всегда говорим, что дай Бог наши дети будут лучше, чем мы, все равно в глубине души хотим, чтобы они были похожи на нас. Хотя бы внешне! Чтобы у семейного древа была особая примета, передающаяся из поколения в поколение», — рассуждает она.

Певица, которая не так давно стала опекуном обитателей одного из детских домов, предлагает парам, которым не удается зачать детей, задуматься над усыновлением. «Многие из нас даже не подозревают, что и в детских домах живут дети поразительно похожие на нас самих. В фонде "Измени одну жизнь" предлагают найти малыша похожего на вас с помощью проекта "Одно лицо". Причем сделать это можно прямо у них на сайте, просто загрузив свою фотографию», — сообщила она.

Фото: instagram

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