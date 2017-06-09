Сегодня на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ 2017» произошел конфуз: неизвестный мужчина прорвался через охрану фан-зоны и набросился с поцелуями на певицу Ани Лорак, которая шла по красной ковровой дорожке в сопровождении своего мужа, Мурата Налчаджиоглу.

Фанату удалось поцеловать певицу в ноги, живот, грудь и отбежать на безопасное расстояние, пока шокированный произошедшим Мурат стоял и не знал, что предпринять. Когда пылкий влюбленный подбежал во второй раз, чтобы поцеловать Ани Лорак в ягодицы, возмущенный муж певицы попытался пнуть его ногой, однако это не помешало сопернику выполнить свой коварный план.

Фото: instagram.com, vk.com