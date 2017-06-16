В поисках идеального наряда на тернистом пути к званию иконы стиля на прошедшей неделе многие звезды споткнулись. А некоторые и не раз.

Ани Лорак

Ани Лорак анонсировала новый клип «Ты еще любишь», опубликовав фото, на котором одета в платье стриптизерши из латекса и прозрачной ткани и чокер с огромной розой на шее. Самым мощным акцентом в этом жгучем образе стали кроваво-красные лакированные сапоги с широченными голенищами «гармошкой», в которые, наверное, должны ручьями литься слезы артистки. Все-таки песня о несчастной любви.

Екатерина Шпица

Екатерина Шпица экспериментировала на красных дорожках недавно завершившегося в Сочи фестиваля «Кинотавр», получалось у нее это с переменным успехом. Некоторые наряды нам очень даже понравились, а вот с образом секретарши мы бы посоветовали быть актрисе осторожнее. Такой офисной работницей, потерявшейся на светской тусовке, Екатерина была на премьере фильма «Заложники»:

А потом она решила дать секса и пришла на премьеру фильма «Мифы», нарядившись горячей секратаршей: в полупрозрачном нижнем белье под расстегнутой мятой мужской рубашкой, в юбке-карандаше, с огромными серьгами и нарядной сумочкой.

Выйти, как Афродита из пены морской, на дорожку церемонии закрытия фестиваля у Екатерины Шпицы тоже получилось так себе. Воздушное белое полупрозрачное платье вроде бы как и беспроигрышный вариант. Но это платье оказалось неудачным и смотрелось на Кате как простыня или занавеска.

Инга Оболдина

Инга Оболдина получила престижную награду на «Кинотавре» за лучшую женскую роль. А за то, что актриса сотворила со своей фигурой этим нелепым парчовым костюмом, она заслуженно попадает с список модных провалов. Отдельное «спасибо» странной баске, как будто сделанной из второй юбки.

Ольга Сутулова

Ольга Сутулова тоже решила поэкспериментировать с вариациями на тему «бабы на чайнике» и спрятала стройную фигуру под этим бабушкиным летним сарафанчиком.

Кристина Бабушкина

Актриса Кристина Бабушкина появилась на одной из премьер фестиваля в «бабушкином» платье. Кристине всего 39 лет, но на этом фото легко можно прибавить еще двадцать.

Ксения Собчак

Ксения Собчак всегда выглядит стильно, несмотря на постоянные комментарии критиков в ее Instagram, которые не всегда понимают ее довольно неординарные наряды. Но на этот раз что-то пошло не так. То ли платье, в котором Ксения была на вечеринке своего журнала, не стоило надевать с балетками, то ли это Виктория Исакова своими стройными ногами и короткими шортами перетянула одеяло на себя. Особенно невыгодно Ксения Анатольевна смотрелась рядом со статной Паулиной Андреевой в белоснежном костюме, на фоне которой потерялась и Виктория Исакова.

К слову, в таком же платье Агния Дитковските была на открытии Московского Международного кинофестиваля. Актриса надела его с лодочками и, в отличие от Ксении Собчак, не была похожа на смешной гриб.

Евгения Линович

Обувь подвела и Евгению Линович. Дизайнер хотела выглядеть мило на завтраке журнала Hello!, а получилось глупо. Детсадовские босоножки с цветочками на черные носочки? Лучше босиком.

Виолетта Комышан

Энсел Эльгорт вывел в свет свою девушку Виолетту Комышан. Лучше бы не выводил. Вот в таком платье, с силиконовыми наклейками на сосках, возлюбленная актера появилась на премьере фильма «Малыш на драйве», в котором Эльгорт сыграл главную роль:

Илана Глазер

Еще одна попытка продемонстрировать пышную грудь на прошедшей неделе провалилась. Илана Глазер появилась на премьере фильма «Очень плохие девчонки» в костюме для развратной пижамной вечеринки:

Кстати, Илане всего 30 лет. Сколько актрисе прибавил этот костюм, даже считать страшно.

Ана де ла Регера

Ана де ла Регера решила, что ее обнаженная грудь лучше всего смотрится в пальмовых листьях, и надела на себя имитирующий их топ. На пальцах у актрисы были кольца в виде жуков, в ухе — серьга в виде какого-то несозревшего фрукта, а сзади — попугай...

Ладно бы еще в таком виде она пришла на вечеринку в честь охраны природы, но это была та же премьера «Очень плохих девчонок».

Фото: Global Look Press, East News, Starface, архивы пресс-служб