Наташа Королева и Сергей Глушко

Наташа Королева и Сергей Глушко попали в очень неловкую ситуацию пару лет назад. Тогда у танцора украли телефон, в котором хранились интимные фотографии и видео пары. «Горячие» кадры попали в Сеть, после чего у Натальи едва не случился нервный срыв, а Сергей, по его словам, готов был убить тех, кто так нагло и некрасиво влез в их личную жизнь. Артисты обратились в суд, злоумышленников наказали, а поддержавшие пару коллеги заявили, что стыдиться супругам нечего, можно только порадоваться за их насыщенную интимную жизнь.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Более спокойно к публикации в Сети очень откровенных снимков отнеслись пострадавшие от хакеров Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Снимки абсолютно голых артистов появились в Instagram друга и коллеги ребят Влада Соколовского. Больше всех в итоге досталось Соколовскому, которого обвинили в отвратительном пиаре Ковальчук и Чумакова. Буквально за два часа от Влада отписалось 10 тысяч человек. За этот инцидент он публично извинился перед коллегами и подписчиками и отметил, что очень рад за Юлю и Алексея, которые находятся в прекрасной физической форме.

Сам Алексей Чумаков отреагировал на случившееся с юмором и заявил, что фотографии ненастоящие: «Мне абсолютно на это наплевать! У меня куча своих дел. И мне просто некогда разбираться в ситуации с этими фотографиями. Если кто-то хочет думать, что это моя мошонка, ну и прекрасно! Завтра покажут, что я занимаюсь сексом с жирафом, или приделают мне вагину и скажут, что у меня нет мужских половых органов. Но я-то знаю, какой я и что у меня есть. И моя жена знает. А доказывать всем, что я не лось, — это детский сад».



Дана Борисова

Пожалуй, самым некрасивым в сексуальном скандале может быть недостойное поведение бывших любовников. Экс-возлюбленный Даны Борисовой продемонстрировал во всей красе свое мужское достоинство, опубликовав в Сети снимки абсолютно обнаженной телеведущей. Правда, Дана не переживала из-за обнародования интимных кадров. Борисова сама внимательно их рассмотрела, решила увеличить грудь, а после пластической операции уже сама с удовольствием демонстрировала всем свои формы.

Екатерина Архарова и Марат Башаров

Екатерина Архарова жила в солнечной Италии и переехала в Россию, познакомившись с Маратом Башаровым. Наверное, о переезде и знакомстве с актером Екатерина будет жалеть долго. Супруги прожили в браке всего несколько месяцев, а затем вместо романтики начался настоящий ужас: ссора из-за ревности Архаровой к любвеобильному Башарову закончилась дракой и сотрясением мозга актрисы. В итоге актер быстро нашел замену жене и нелестно высказывался об экс-супруге в комментариях для СМИ. На этом злоключения в жизни Екатерины Архаровой не закончились.

На волне сомнительной популярности Екатерина стала очень интересовать многих. Начали появляться подробности о ее прошлом, в числе которых оказались откровенные фотографии Архаровой 17-летней давности. Выяснилось, что актриса начинала карьеру со съемок в итальянских мужских журналах Teletutto и Ragazzi della notte («Мальчики в ночи») и не стеснялась позировать полностью обнаженной, появляясь на страницах изданий под именем Катюша Копнина. Сама актриса назвала снимки красивым фотомонтажем и после скандала уехала из страны.

Виктория Боня и Степан Менщиков

Викторию Боню опорочить в глазах общественности пытались не раз. Несколько лет назад, когда телеведущая готовилась к семейной жизни и рождению дочери, в Сети появились фотографии времен ее бурной молодости: откровенные позы, минимум одежды, поцелуи с девушками и прочее. Позже был обнародован снимок, на котором очень похожая на Викторию девушка занимается оральным сексом с экс-возлюбленным, звездой реалити «Дом-2» Степаном Менщиковым. Вика доказала в суде, что на фото изображена не она, а Менщиков отреагировал по-другому — загадочно заявил, что сохранил о Боне очень приятные воспоминания.

Недавно телеведущая снова стала героиней скандальных новостей. Появились слухи, что бизнес-партнер Вики, девушка, с которой она занялась выпуском купальников, зарабатывает вовсе не модным бизнесом, а управляет эскорт-агентством, предлагающим интимные услуги. Виктория сначала заявила, что работать с человеком с такой репутацией не будет, а потом сама опровергла скандальные слухи.

Алексей Панин

Алексей Панин ведет насыщенную сексуальную жизнь и не скрывает свой бурный темперамент и раскрепощенность. Как выяснилось, не все могут похвастаться такой же широтой взглядов. Многих откровения актера на телешоу «Детектор лжи» повергли в шок. Панин рассказал, что участвует в вечеринках свингеров, у него был сексуальный опыт с мужчиной, далее поклонникам актера стало известно, что он любит надевать белые чулки... В итоге у теперь уже бывшей гражданской супруги Алексея Панина, находившейся в студии шоу, сдали нервы. Она решила не только покинуть съемочную площаду, но и расстаться с Паниным.

Однако самое бурное обсуждение неуемной сексуальности артиста началось после того, как в Сети появились очень странные кадры с похожим на него мужчиной и... собакой. От слишком нежной любви к животным Панин открестился: «Когда я увидел, у меня был такой немножко шок, потому что человек, который там, как две капли воды похож на меня. Зритель это, естественно, не заметил, и зритель не знает настолько хорошо меня. Я начал делать скриншоты с этого видео и покадрово, просто покадрово смотреть на этого человека».

Никита Джигурда и Марина Анисина

Запутанная история скандального развода Никиты Джигурды и Марины Анисиной, которые в итоге решили не разводиться, до сих пор покрыта мраком. Несколько месяцев назад в публичном доступе оказался отвратительный ролик, в котором похожий на актера мужчина занимается сексом с женщиной, предположительно являющейся Людмилой Браташ, подругой семьи Марины Анисиной и крестной ее детей. Женщина при этом находится в бессознательном состоянии. Ситуация получилась еще более ужасающей, так как Людмила Браташ скончалась незадолго до обнародования ролика, на ее теле были обнаружены многочисленные раны, а из ее дома пропали деньги, завещание и драгоценности. Что все это было и кто виноват, непонятно.

Супруги решили подать в суд на редакторов ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», в котором подробно обсуждали скандал. Анисина на днях прокомментировала в Instagram случившееся так, что разобраться в происходящем стало еще сложнее: «Я расскажу со временем, какой стресс пережила и как эта провокация отразилась на моей беременности... Джигурда в глубоком шоке! Он не спал две ночи, проводя свои мистерии... Вчерашний ураган символический! Когда-нибудь расскажу подробнее то, что для многих людей пока недоступно для понимания... Знаю одно - мы победили,несмотря на клевету и ложь в адрес нашей нестандартной семьи!Спасибо всем, кто поддерживает нас!!!».

Ольга Бузова и Дмитрий Нагиев

Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым пустилась во все тяжкие: начала петь о несчастной любви, рыдать в многочисленных телеинтервью и публиковать свои откровенные фотографии. Судя по слитой хакерами в Сеть личной переписке, некоторые горячие кадры Ольги были отправлены телеведущему Дмитрию Нагиеву. «Шли мне фото, видео, все шли», — поддержал оказавшуюся в беде коллегу Нагиев.

Фото: starface, instagram, globallookpress