18 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера финального эпизода телесериала «Вражда», в котором одну из главных ролей сыграла Кэтрин Зета-Джонс. 47-летняя актриса появилась перед прессой в белом костюме с глубоким декольте, продемонстрировав окружающим стройную фигуру.

Однако многие отметили не столько подтянутое тело актрисы, сколько изменившееся от многочисленных уколов ботокса лицо.

«У Кэтрин на протяжении всего мероприятия было одно и то же, будто застывшее выражение лица с легкой ухмылкой. Возможно, это последствия введения ботокса или неудачной подтяжки нижней трети лица», — сообщили западные СМИ.

Слухи о том, что Кэтрин слегка увлеклась пластикой, появились еще несколько лет назад. Актриса же всячески опровергала эту информацию и уверяла, что не ложилась под нож хирурга. Хотя многие эксперты утверждают, что у артистки искусственная грудь, которую она сделала больше пятнадцати лет назад.

«Вопреки устойчивому общественному мнению, я никогда не ложилась под нож хирурга. Но это не значит, что я выступаю против пластических операций. Если когда-нибудь я почувствую, что мне это надо, я пойду и сделаю. И я никогда никого не осуждаю за подобные процедуры. Если операция или уколы позволяют человеку почувствовать уверенность в себе, то кто я такая, чтобы говорить им что-то?», — рассказала в одном из интервью актриса.

Фото: global look press