Сегодня певица Саша Project (Александра Гинзбург) празднует победу. Спустя годы после неудачно проведенной операции ей все-таки удалось отсудить у клиники пластической хирургии денежную компенсацию. Женщина лишилась почти всего, что было важно для нее: внешности и карьеры.

«Все прекрасно помнят, что именно я пережила! Как долго мучалась! Долго боролась и борюсь за справедливость и свое здоровье и жизнь! 4 года судов и ожиданий! 4 года я хожу с бомбой в груди! Боюсь что обвиснет нос и вывалятся зубы! И не могу это исправить, все эти 4 года! Так как это, единственное доказательство, халатности врача!! Сегодня рассматривалась апелляция в Мос гор суде! О выплате клиникой "БИОС" в мою сторону 2200000₽! И суд решил, оставить сумму неизменной ! Так что поздравьте меня с очередной победой», — поделилась она счастьем с подписчиками и приложила душераздирающее фото.

Публикация от Настоящая Саша Гинзбург ️ (@ssashaproject)Апр 20 2017 в 3:48 PDT

Теперь проблема в том, чтобы получить эти деньги: «У той стороны есть еще право на кассацию, и не факт, что мои мучения закончатся именно сегодня», — констатировала артистка.

«Саше требуются операции — у нее некорректно наложены швы, которые могут повлиять на десна. Певица опасается, что у нее просто выпадут зубы. Все эти последствия надо устранять – тут речь уже идет не о красоте, а о здоровье», — прокомментировала ситуацию адвокат артистки Маргарита Кабунина в разговоре с корреспондентами журнала «СтарХит». За спиной у Саша уже девять пластических операций, и речь шла только о самых необходимых вмешательствах. Остальные могли повлиять на оценку ущерба.

Для того, чтобы добиться именно этой суммы, истице пришлось провести независимую экспертизу, так как в результате первого спора ей присудили всего 90 тысяч рублей. По мнению адвоката, изначальная экспертиза была сделана врачами, которые не хотели говорить плохо о своих коллегах, а потому преуменьшили размер взыскания, пишет журнал. Изначально певица хотела получить 4 миллиона рублей.

Фото: instagram.com